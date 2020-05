Πριγκίπισα Σάρλοτ: “Ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ, είναι πολύ χαρούμενοι που μπορούν να μοιραστούν τέσσερις νέες φωτογραφίες της πριγκίπισσας Σάρλοτ, ενόψει των πέμπτων της γενεθλίων, που είναι αύριο. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από την Δούκισσα ενώ η οικογένεια βοήθησε να συσκευαστούν και να παραδοθούν πακέτα με τρόφιμα, σε ηλικιωμένους που βρίσκονται σε καραντίνα στην περιοχή” αναφέρει η ανάρτηση από το παλάτι του Κένσινγκτον, όπου ζει η οικογένεια.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share four new photographs of Princess Charlotte ahead of her fifth birthday tomorrow.

The images were taken by The Duchess as the family helped to pack up and deliver food packages for isolated pensioners in the local area. pic.twitter.com/2scloP8BlF

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 1, 2020