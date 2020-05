J2US: Το Just the 2 of Us επέστρεψε σήμερα (2/5) μετά τη διακοπή των γυρισμάτων, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Έτσι, οι διαγωνιζόμενοι, αλλά και όλοι οι συντελεστές του show επέστρεψαν στο πλατό, αφού βέβαια πάρθηκαν από την παραγωγή όλα τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζονταν για να είναι όλοι ασφαλείς.

Στο δεύτερο live, λοιπόν, η εκθαμβωτική Μαρία Μπακοδήμου τράβηξε πάνω της όλα τα βλέμματα, με εφαρμοστό πράσινο φόρεμα που είχε επιλέξει, και το οποίο ήταν αρκετά ανοικτό μπροστά, τονίζοντας έτσι το ντεκολτέ της.