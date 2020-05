J2US: Γιαννόπουλος και Ολυμπίου σε κόντρα με Φασουλή – «Έχω 12.000 ένσημα» – «Προσβάλλουν τον Γιώργο» [vids] J2US: Ο γνωστός ηθοποιός και η τραγουδίστρια ήρθαν σε αντιπαράθεση με τον κριτή του Just The 2 of Us.