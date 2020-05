Μια απρόσμενη ανακοίνωση έκανε η Άσπα Τσίνα, με ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media ότι αποχωρεί από το μουσικό σόου του Open, «Just The 2 of Us», με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη. Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι η αποχώρισή της έχει σχέση με λόγους υγείας και ξεκαθάρισε ότι η τελευταία της εμφάνιση είναι στο επεισόδιο του Σαββάτου.

«Κάποιες μάχες στην ζωή μας είναι πολύ πιο σημαντικές από κάποιες άλλες. Και εγώ ως αμαζόνα και πολεμίστρια -όπως με χαρακτηρίζει ένας πολύ αγαπημένος φίλος μου- ξέρω πολύ καλά να μάχομαι, αλλά να ιεραρχώ τα πράγματα σωστά. Η διασφάλιση της υγείας μου είναι νούμερο ένα όχι μόνο για μένα αλλά και για όσους με αγαπούν και με νοιάζονται. Έτσι αποφάσισα να ακολουθήσω τις ιατρικές οδηγίες της γιατρού μου, η οποία συνεκτιμώντας την κατάσταση του οργανισμού μου -ο οποίος είναι πολύ καταπονημένος- μου συνιστά ξεκούραση για ένα μήνα.

Έτσι, αποφάσισα να αποχωρήσω από το Just the 2 of us και το αυριανό επεισόδιο θα είναι το τελευταίο, που θα με δείτε. Όπως θα παρακολουθήσετε, η κούραση του οργανισμού μου είναι εμφανής. Δεν θα ήθελα να ανησυχήσετε για μένα αλλά ως καρκινοπαθής που σέβεται τον εαυτό του και αντιλαμβάνεται την ευθύνη που φέρει απέναντί του, δεν θα μπορούσα να έχω οποιαδήποτε άλλη στάση απέναντι στα γεγονότα! Σας ευχαριστώ για τη στήριξη», είπε μεταξύ άλλων η Aσπα Τσίνα.

Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγο καιρό είχε αποκαλύψει στην εκπομπή της Ελεονόρας Μελέτη ότι έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με την υγεία της: «Το πρόβλημα με την υγεία μου ξεκίνησε από έναν φρικτό πόνο στη μέση, ένιωσα ότι κόπηκα στα δύο. Κάθε μέρα ήμουν και χειρότερα. Πάω κάνω μια μαγνητική η οποία δείχνει συμπιεστικά κατάγματα σε συγκεκριμένους σπονδύλους. Αυτά τα κατάγματα δικαιολογούνται σε έναν άνθρωπο που έχει πάθει τροχαίο. Εκεί παθαίνω ένα σοκ γιατί εγώ δεν είχα πέσει ποτέ για να έχω τέτοια κατάγματα. Δεν μπορούσα να καθίσω, να πλυθώ, ένιωθα το σώμα μου διαλυμένο.Πριν βγει η διάγνωση εγώ γνώριζα ότι έχω κάτι πολύ σοβαρό. Μετά από ειδικές εξετάσεις έμαθα ότι έχω έναν σοβαρό καρκίνο. Έχω έναν αιματολογικό καρκίνο που λέγεται πολλαπλό μυέλωμα, είχε αποκαλύψει η τραγουδίστρια.