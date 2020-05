Την Βίκυ Κάβουρα φιλοξένησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή το πρωί της Δευτέρας και μίλησε για το πρόβλημα υγείας της Άσπα Τσίνα που την ανάγκασε να αποχωρήσει από το J2US. Μιλώντας στο Happy Day στο ξεκίνημα της εβδομάδας, η ηθοποιός που συμμετέχει στο παιχνίδι αποκάλυψε για την αποχώρηση της τραγουδίστριας:

«Δεν έφυγε για τους καβγάδες, που δεν ήταν καβγάδες αλλά κάποιες διαφωνίες που είχε η Άσπα. Δεν τίθεται θέμα συμπάθειας ή όχι. Επειδή μιλήσαμε όταν τελείωσε το show, η Άσπα ήταν πολύ ταλαιπωρημένη, είναι άρρωστη, μάτωσε η καρδιά μου. Όταν τίθεται θέμα υγείας δεν σκεφτόμαστε αν θα μείνω δεν θα μείνω.

Την είδα, δεν ήταν καλά, δεν ήταν καθόλου καλά. Της στέλνω όλη μου την αγάπη και να γίνει καλά σύντομα. Γνωρίζω ότι δεν είναι καλά. Και ότι δεν ήταν καλά και στο πρώτο επεισόδιο που ήταν πολλές οι ώρες. Είχε κουραστεί παραπάνω από τα άλλα παιδιά Δε γνωρίζω περισσότερα. Εγώ έναν άνθρωπο που έχει άμυνες τον συμπαθώ έτσι κι αλλιώς» είπε, μεταξύ άλλων, η Βίκυ Κάβουρα.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Άσπα Τσίνα είχε ανακοινώσει με ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook ότι αποχωρεί από το Just The 2 of us.

«Κάποιες μάχες στην ζωή μας είναι πολύ πιο σημαντικές από κάποιες άλλες. Έτσι αποφάσισα να ακολουθήσω τις ιατρικές οδηγίες της γιατρού μου, και να αποχωρήσω από το Just the 2 of us και το αυριανό επεισόδιο θα είναι το τελευταίο, που θα με δείτε. Όπως θα παρακολουθήσετε, η κούραση του οργανισμού μου είναι εμφανής. Δεν θα ήθελα να ανησυχήσετε για μένα αλλά ως καρκινοπαθής που σέβεται τον εαυτό του και αντιλαμβάνεται την ευθύνη που φέρει απέναντί του, δεν θα μπορούσα να έχω οποιαδήποτε άλλη στάση απέναντι στα γεγονότα! Σας ευχαριστώ για τη στήριξη» είπε μεταξύ άλλων η Άσπα Τσίνα.