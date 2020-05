Τη Μαρία Μπακοδήμου υποδέχτηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου το βράδυ της Τετάρτης στο «The 2Night Show». Η κριτής του Just the two of us μίλησε για την προσωπική της ζωή και μεταξύ άλλων σημείωσε πως οι σχέσεις δεν είναι το δυνατό της σημείο.

Ο Γρηγόρης που την βρήκε φανερά ανανεωμένη χαρακτηριστικά την ρώτησε: «Δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω αν συμβαίνει κάτι πολύ ωραίο στη ζωή σου γιατί αυτό αντανακλάται…» είπε ο παρουσιαστής, με τη Μαρία να απαντάει: «Συμβαίνει κάτι πολύ ωραίο στη ζωή μου. Δε συνδέεται πάντα με έναν άλλο άνθρωπο αυτό».

«Κάποιος άνθρωπος σου το βγάζει αυτό δεν γίνεται, επέμεινε ο Γρηγόρης με τη Μαρία να ξεκαθαρίζει: «Εγώ πάντως αυτόν τον άνθρωπο δεν τον ξέρω. Όταν με ρωτάνε για τις σχέσεις μου, νιώθω πάρα πολύ αμήχανα. Είναι το αδύνατό μου σημείο. Με τις σχέσεις δεν τα πάω καλά. Οι μεγαλύτερες σχέσεις μου κρατήσανε τέσσερα χρόνια. Συνήθως είναι ωραία στα δύο χρόνια και μετά μου παίρνει άλλα δύο να δω πόσο το αντέχω, πόσο με αντέχει, τι γίνεται γενικά. Το έχω το θεματάκι μου με τις σχέσεις. Δεν μπορώ τη δέσμευση και γι’ αυτό δεν προχωράω στο να συνδεθώ με τον άλλον βαθιά. Δεν είμαι γαμοφοβική αλλά δεν είμαι και γαμοπετυχημένη. Δε θέλω να ξαναπαντρευτώ».

Αναφερόμενη στο φλερτ στη ζωή της είπε: «Σε μπαρ νομίζω έχουν πάρα πολλά χρόνια να με φλερτάρουν, συνήθως με φλερτάρουν μέσα από τις παρέες ή από το Instagram.. Αλλά εκεί, ξέρεις! Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά».