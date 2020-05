Ένα από τα πιο αγαπημένα και λαμπερά ζευγάρια της ελληνικής showbiz είναι ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη. Οι δυο τους έχουν δημιουργήσει μια πανέμορφη οικογένεια και απολαμβάνουν όμορφες στιγμές με τα τέσσερα παιδιά τους στο σπίτι τους στο Νέο Βουτζά. Μάλιστα, ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη λατρεύουν τη ζωή στη φύση και για αυτό στο σπίτι τους έχουν κότες αλλά και μποστάνι, όπως έχουμε πληροφορηθεί μέσα από τα social media τους.

Ωστόσο, πρόσφατα η Κάτια Ζυγούλη ενημέρωσε τους ακολούθους της στο Instagram για ένα άτυχο γεγονός που τους συνέβη, αφού η αλεπού έφαγε τις κότες τους. Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγουλή, όμως, είχαν φροντίσει να κρατήσουν τα αυγά και έτσι είχαν “γεννητούρια”, αφού υποδέχθηκαν μικρά κοτοπουλάκια στο κοτέτσι τους!

Δείτε παρακάτω τα στιγμιότυπα που ανήρτησε η Κάτια Ζυγούλη στα social media:

Λίγα λόγια για τον Σάκη Ρούβα

Ο Σάκης (Αναστάσιος) Ρουβάς (Μαντούκι Κέρκυρας, 5 Ιανουαρίου 1972) είναι Έλληνας τραγουδιστής, συνθέτης, επιχειρηματίας, και πρώην αθλητής του άλματος επί κοντώ. Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τον στίβο, κατακτώντας αρκετά μετάλλια ως μέλος της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας τη δεκαετία του ’80. Η μουσική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1991, σε ηλικία 19 ετών, ως ένας από τους πρώτους ποπ-ερμηνευτές της Ελλάδας ενώ συνδύαζε τραγούδι, χορογραφία και σύνθεση του κομματιού.

Ο Ρουβάς έχει κερδίσει 6 βραβεία στα Arion Music Awards, 15 στα Pop Corn Music Awards και 22 στα Mad Video Music Awards. Επίσης, έχει ανακηρυχθεί “Άντρας της χρονιάς”, έχει κερδίσει ένα βραβείο στα MTV Europe Music Awards και ένα στα World Music Awards. Το 2009, το περιοδικό “Down Town”, του έδωσε τον τίτλο “Καλύτερος διασκεδαστής της δεκαετίας”, ενώ το “Forbes” τον κατέταξε στην τρίτη θέση με τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες στην Ελλάδα.

Λίγα λόγια για την Κάτια Ζυγούλη

Η Κάτια (Αικατερίνη) Ζυγούλη (Θεσσαλονίκη, 3 Ιουλίου 1978) είναι Ελληνίδα μοντέλο.

Πρώιμα Χρόνια

Γεννήθηκε στις 3 Ιουλίου 1978 στη Θεσσαλονίκη όπου και μεγάλωσε. Σε ηλικία 14 ετών ξεκίνησε να ασχολείται με το modeling ενώ παράλληλα όταν δεν είχε σχολείο, δούλευε ως χορεύτρια σε κλαμπ της Θεσσαλονίκης για να βγάζει το χαρτζιλίκι της.

Καριέρα

Σε ηλικία 18 ετών κι ενώ ήταν ήδη μέλος σε πρακτορείο μοντέλων, αποφάσισε να εγκατασταθεί στην Αθήνα για τον διαγωνισμό ομορφιάς “Elit Model Look 1996”, όπου τελικά κέρδισε τον τίτλο. Ένα χρόνο αργότερα, έλαβε μέρος στο διαγωνισμό “Playmate Of The Year” που προβλήθηκε από το κανάλι STAR και στέφθηκε νικήτρια.

Έπειτα, έζησε και εργάστηκε κατά διαστήματα στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, όπου συνεργάστηκε με μεγάλους οίκους μόδας αλλά επέστρεψε στην Ελλάδα γιατί ένιωθε μοναξιά στο εξωτερικό. Έχει ψηφιστεί δύο φορές “Μοντέλο της Χρονιάς” από την ελληνική βιομηχανία μόδας (2002 & 2004) ενώ έχει φωτογραφηθεί για τα εξώφυλλα των ελληνικών περιοδικών Vogue, InStyle, Playboy, Nitro, MarieClaire, Beaute, Glow κ.α.

Επίσης, έχει συνεργαστεί με πολλούς σχεδιαστές για καμπάνιες και πασαρέλες.

Το 2010, πρωταγωνίστησε στην κινηματογραφική ταινία “Επικίνδυνες Μαγειρικές” με τους Γιώργο Χωραφά και Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Το 2015, παρουσίασε το fashion show “MadWalk – The Fashion Music Project by Aperol Spritz”.

Έχει συνεργαστεί επίσης, κατά καιρούς, με τις εταιρίες “Beautin Collagen” (2014), “L’ Oreal Paris Greece” (2015), “Bebanthol Face Greece” (2018-).