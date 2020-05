Ο Ετεοκλής Παύλου, ο οποίος είναι ζευγάρι με την Ελένη Χατζίδου και στην πραγματική ζωή, αλλά και στο Just The 2 Of Us, έκανε όλο το πλατό να δακρύσει με την εξομολόγηση του. Συγκεκριμένα, ο διεθνής αθλητής και πρωταθλητής του κανόε καγιάκ ατόμων με αναπηρία, αναφέρθηκε στην περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του τονίζοντας μεταξύ άλλων πως ο Παντελής Παντελίδης «ήταν ένας άνθρωπος που χωρίς να το ξέρει, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας μου, ήταν η παρέα μου, το φιλαράκι μου, άκουγα τα τραγούδια του και με παρηγορούσαν, έπαιρνα δύναμη. Είναι κάτι που μπορώ να το κάνω γιατί αυτά που λέει το τραγούδι τα έχω νιώσει πολύ βαθιά μέσα μου».

«Τραγουδούσα και μου έρχονταν εικόνες. Όταν έχει συμβεί κάτι τόσο συνταρακτικό στη ζωή σου, σου έρχονται εικόνες. Μου ήρθε η εικόνα μου στην εντατική… Κοιμήθηκα αρτιμελής και ξύπνησα στην εντατική μη έχοντας το πόδι μου και μαθαίνοντας ότι έχω ένα τεράστιο δρόμο μπροστά μου. Ήταν πολύ σοκαριστικό. Σοκαρίστηκα όταν κατάλαβα ότι το μεγαλύτερο αγώνα στη ζωή μου έχω να τον δώσω για να κερδίσω τα δεδομένα» είπε ο Ετεοκλής Παύλου.

«Έδωσα το μεγαλύτερό μου αγώνα για να σταθώ στα πόδια μου. Μου πήρε έξι χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες δυσκολίες και προβλήματα. Και για μένα η λέξη “προβλήματα” έχει να κάνει με την υγεία, τα υπόλοιπα είναι προβληματισμοί» συμπλήρωσε.

«Η μεγαλύτερη επούλωση είναι η ψυχική, εκεί πρέπει να δώσουμε τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Σωματικά θα επανέλθεις κάποια στιγμή ότι κι αν συμβεί, το θέμα είναι να μην κουκουλώσεις με οποιοδήποτε τρόπο τα εσωτερικά τραύματα που έχουν δημιουργηθεί από κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή σου. Αυτά πρέπει να γιατρέψεις για να επανέλθεις πλήρως. Και αυτό γίνεται μόνο προσφέροντας, όσοι προσφέρεις αγάπη γεμίζεις και μπορείς να ξαναγίνεις ένας υγιής άνθρωπος», ανέφερε.

Σίγουρα, με αυτή την εξομολόγηση έδωσε ένα μάθημα ζωής για πολλούς τηλεθέατες.