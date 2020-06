Παρελθόν αποτελεί ένα ακόμα επεισόδιο του J2US. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αναμετρήθηκε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης εντυπωσίασε τη Μαρία Μπακοδήμου έχοντας ακονίσει τη μνήμη του ενώ η Βίκυ Χατζηβασιλείου άκουσε τη μαγική λέξη που περίμενε εδώ και καιρό. Αυτό το 7ο live, όμως, ήταν και το τελευταίο για ένα από τα 9 ζευγάρια του J2US!

Το ζευγάρι που αποχώρησε ήταν ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης με την Κρυσταλλία, με τον ηθοποιό να μην μπορεί να κρύψει την συγκίνησή του στα τελευταία λεπτά στη σκηνή, μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Το ζευγάρι επέλεξε για την εμφάνισή του αυτή, που έμελλε να είναι και η τελευταία ένα νησιώτικο, χαρούμενο κομμάτι. Ντύθηκαν στα λευκά, χόρεψαν ξυπόλυτοι και τα έδωσαν όλα στη σκηνή, όμως το κοινό αποφάσισε ότι ήταν η σειρά του να αποχωρήσει και να παραμείνει στο talent show ο Τρύφωνας Σαμαράς και η Χαρά Βέρρα.

Η συγκίνηση ήταν έντονη, με τον Σταμάτη Φασουλή να δηλώνει πως θα του λείψουν πάρα πολύ και οι δύο διαγωνιζόμενοι, ευχόμενος μάλιστα στο μέλλον να συνεργαστούν καλλιτεχνικά. Ο Λεωνίδας δεν άντεξε και ξέσπασε σε κλάματα, δείχνοντας πραγματικά ευγνώμων για όλα όσα είχε ζήσει και όσα έχει αποκομίσει από το σόου.«Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Από τη μπάντα, εσένα (Νίκο Κοκλώνη), τους συμπαίκτες και τους κριτές. Με κάνατε καλύτερο άνθρωπο. Με βοηθήσατε πάρα πολύ. Μου κάνατε πολύ καλό μέσα μου. Είμαι πολύ πλούσιος και γεμάτος. Έχω να πω μόνο καλά για αυτό το σόου», δήλωσε συγκινημένος ο ηθοποιός.

Ντέρμπι για την τηλεθέαση

Μάχη έδωσαν το βράδυ του Σαββάτου οι εκπομπές “Στην υγειά μας ρε παιδιά” και “J2US”. Στο γενικό σύνολο, ο Σπύρος Παπαδόπουλος ήταν πρώτος, όχι βέβαια με πολύ μεγάλη διαφορά, ωστόσο, στο δυναμικό κοινό (18-54) είχαμε ντέρμπι.

Το “Στην υγειά μας ρε παιδιά” είχε μέσο όρο 11,2% στο δυναμικό κοινό και 17,4% στο γενικό σύνολο. Το J2US είχε μέσο όρο 10,3% στο δυναμικό κοινό και 12,3% στο γενικό σύνολο.

Η τηλεθέαση των δύο προγραμμάτων:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Στην υγειά μας ρε παιδιά – 11,2%

Just The 2 Of Us – 10,3%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Στην υγειά μας ρε παιδιά – 17,4%

Just The 2 Of Us – 12,3%