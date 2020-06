Μετά τον εγκλεισμό και τη καραντίνα η κανονικότητα επιστρέφει με μεγάλη όμως προσοχή και αποστάσεις που πρέπει να κρατιούνται. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ήταν πολύ διαφορετικό φέτος λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, όχι όμως για όλους. Η Μύκονος που ούτως ή αλλως εδώ και πολλά χρόνια είναι μια κατηγορία μόνη της γέμισε πάλι με τους εχγώριους σελέμπριτις. Μάλιστα τα μέτρα ασφαλείας και η τήρηση των ασποστάσεων φαίνεται να είναι… ψιλά γράμματα, για κάποιους εκπρόσωπους της showbiz που έκαναν την εμφάνισή τους στο κοσμοπολίτικο νησί . Ο συνωστισμός στα στενά σοκάκια της Μυκόνου, και στα γνωστά Beach bar (σε ένα μάλιστα επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ και κλείσιμο δύο μηνών), ήταν γεγονός.

Η κάμερα του Mykonos Live TV καταγράφει καθημερινά τα τεκταινόμενα στο νησί στα βίντεο, όπου μπορεί να δει κανείς τους Έλληνες επωνύμους που επισκέφθηκαν το νησί για το τριήμερο να κάνουν βόλτες ο ένας πάνω στον άλλον και να… φιλιούνται-αγκαλιάζονται λες και δεν υπάρχει κορονοϊός. Η Χριστίνα Κοντοβά και ο Τζώνη Καλημέρης βρέθηκαν στο νησί των ανέμων αφού το τριήμερο συνέπεσε με την επέτειό τους, συναντήθηκαν με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αλλά και τον Σάκη Τανιμανίδη με την Χριστίνα Μπόμπα… και οι αγκαλιές με τα φιλιά έπεσαν βροχή…

Ο πρώην δήμαρχος Μαραθώνα, Ηλίας Ψινάκης βρίσκεται επίσης στο νησί των Ανέμων με καλούς φίλους για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Η κάμερα του Mykonos Live TV τον εντόπισε να γευματίζει με την παρέα του στο Nammos στην Ψαρρού.

Η Βίκυ Κάβουρα με τη Χριστίνα Παππά και τη Νικολέτα Καρρά οι οποίες ήρθαν ακόμα πιο κοντά μετά τη συμμετοχή τους στο J2US επίσης δεν τηρούν τις αποστάσεις … αλλά περνούν πολύ καλά τραγουδώντας στα σοκάκια της Μυκόνου. Στην παρέα τους και ο Γιώργος Λιβάνης, ο οποίος επίσης συμμετέχει στο Just The two of Us.