Ένα διαφορετικό χρώμα έχουν τα βράδια της Παρασκευής αφού κορυφαίοι έλληνες καλλιτέχνες μας κρατούν συντροφιά με τις εμφανίσεις τους στο Mega. Απόψε ο Μπάμπης Στόκας και ο Φίλιππος Πλιάτσικας μαζί με αγαπημένους τους φίλους, υπόσχονται ένα πάρτι που θα μας θυμίσει «τι είναι αυτό που μας ενώνει» σε μια βραδιά γεμάτη τραγούδια που αγαπάμε. Αυτήν την Παρασκευή έρχεται η ώρα των Πυξ Λαξ, του συγκροτήματος που έγραψε τη δική του ιστορία. Ο Μπάμπης Στόκας και ο Φίλιππος Πλιάτσικας επιστρέφουν σε μία από τις πραγματικά σπάνιες κοινές τους εμφανίσεις την Παρασκευή στις 23:00 και θα έχουν τους δικούς τους καλεσμένους. Μουσικούς με διαφορετικούς ήχους που υποδέχονται ένα καλοκαίρι διαφορετικό με τα υπόλοιπα.

Στο πλευρό τους θα βρεθούν και θα τους ακούσουμε σε ενδιαφέροντα ντουέτα η Ελευθερία Αρβανιτάκη («Ανόητες αγάπες», «Πόσο σε θέλω»), ο Στέλιος Διονυσίου («Ασ’την να λέει», «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα», «Ακου βρε φίλε»), ο Λεωνίδας Μπαλάφας («Μια συνουσία μυστική», «Δίχως ντροπή»), η Μαρίζα Ρίζου («Μέλυδρον», «Με στέλνεις)» και οι Γιώργος και Νίκος Στρατάκης («Γιατί…», «Μπορεί»).

Σε ένα ταξίδι στις αναμνήσεις οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες από την 30χρονη διαδρομή τους, σε ερμηνείες που όλοι αγάπησαν. Το πιο επιδραστικό ελληνικό συγκρότημα σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές τους εμφανίσεις, θα μας ταξιδέψουν στα θρυλικά κομμάτια που μας συντρόφευαν για χρόνια. «Μοναξιά Μου Όλα», «Ανόητες Αγάπες», «Μια Συνουσία Μυστική», «Με Στέλνεις» και «Έπαψες Αγάπη Να Θυμίζεις»… και άλλα πολλά.

Οι Πυξ Λαξ, για 30 χρόνια αποτέλεσαν ένα συγκρότημα φαινόμενο στον ελλαδικό χώρο. Η εναλλακτική ελληνική μπάντα που έχει περάσει δια πυρός και σιδήρου με τα αλλεπάλληλα sold out . Έπαιξαν μεταξύ άλλων με τον Έρικ Μπάρτον των θρυλικών Αnimals και βρέθηκαν στην ίδια σκηνή με τους REM, απέκτησαν αμέτρητους φαν, αλλά και αμφισβητήθηκαν, για να διαλυθούν το 2004. Επανασυνδέθηκε το καλοκαίρι του 2011 για μια πανελλαδική περιοδεία – φόρο τιμής στον Μάνο Ξυδούς που πέθανε στις 13 Απριλίου 2010, ενώ το καλοκαίρι του 2018 έγινε η οριστική επανασύνδεση.

Οι Πυξ Λαξ ξεκίνησαν από τη δυτική Αθήνα, που καθ’ ομολογίαν τους , ήταν μια γειτονιά όπου «σε σταματούσαν σε περισσότερα μπλόκα από όσα φανάρια είχε ο δρόμος» .

Κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο τον Μάιο του 1990. Είχε τίτλο «Τι άλλο να πεις πιο απλά» και συνδύαζε το ροκ, με την παραδοσιακή και λαϊκή μουσική. Το «Με στέλνεις» έγινε αμέσως επιτυχία, ωστόσο το «Πούλα με» της δεύτερης δουλειάς τους «Ζόρικοι Καιροί», που κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα, ήταν αυτό που έκανε μεγαλύτερη αίσθηση. Η καριέρα τους απογειώνεται με τραγούδια όπως «Οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο», «Ποδήλατα δίχως φρένα» και «Όλο με αφήνεις να σε αφήσω», κυκλοφορούν η ιστορική «Στίλβη» (1998) που διαθέτει το ομώνυμο τραγούδι, «Μοναξιά μου όλα», «Μια συνουσία μυστική», «Έπαψες αγάπη να θυμίζεις» και «Senor», και το «Υπάρχουν χρυσόψαρα εδώ;» (1999) με το ομότιτλο τραγούδι, «Μέλυδρον», «You get in love», «Πίνακας», «Λένε για μένα».