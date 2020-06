Μια vintage φωτογραφία από το 1995 που απεικονίζει την Μόνικα Μπελούτσι και τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ανέβηκε μέσω της πλατφόρμας reddit και έγινε αμέσως viral. To «συλλεκτικό» στιγμιότυπο τραβήχτηκε στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι σε επίσημο δείπνο που παραθέτει ο ιταλός σχεδιαστής Τζιάνι Βερσάτσε το 1995 , όπου ανάμεσα στους εκλεκτούς καλλεσμένους, ήταν και η Ιταλίδα εκρηκτική ηθοποιός Μόνικα Μπελούτσι και ο νεαρός τότε Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, νεαρός μόλις 21 χρόνων κρατάει αναμμένο το τσιγάρο που καπνίζει, και προσπαθεί να συγκεντρώσει το βλέμμα του στα μάτια της -κατά 10 χρόνια μεγαλύτερης του- Μόνικα Μπελούτσι, η οποία με μεγάλη άνεση και αυτοπεποίθηση έχει ακουμπήσει στην πλάτη της καρέκλας, με το εκπληκτικό nipple slip της.

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις και ο φωτογράφος βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή και αιχμαλωτίζει το σ3ξι στιγμιότυπο της συνάντησης των δύο μετέπειτα σταρ.

Είναι ένα σπανιότατο ενσταντανέ, καθώς οι δύο σταρ δεν έχουν συνεργαστεί και δεν έχουν κάνει ποτέ κοινή φωτογράφιση. Εκείνη την εποχή ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έκανε τα πρώτα του βήματα στον κινηματογράφο στην ταινία το « Τέλος της Αθωότητας (The Basketball Diaries)», μια βιογραφική ταινία για τον συγγραφέα, ποιητή και μουσικό Τζιμ Κάρολ. Ο Οσκαρικός ηθοποιός πρόσφατα μαζί με τον Ρομπερτ Ντε Νίρο, για να ενισχύσουν ένα νέο οργανισμό που δημιουργήθηκε για την ενίσχυση ευάλωτων ανθρώπων στην δύσκολη αυτή περίοδο της μάχης με τον κορονοϊό, δίνουν σε έναν θαυμαστή τους την ευκαιρία να βρεθεί μαζί τους στα γυρίσματα της νέας τους ταινίας, με τίτλο «Killers of the Flower Moon».

Η κατά δέκα χρόνια μεγαλύτερή του Μόνικα Μπελούτσι από την άλλη χαιρόταν την ελευθερία της, σ3ξι και όμορφη αφού πριν ένα χρόνο το 1994 είχε πάρει διαζύγιο από τον τότε σύζυγό της, φωτογράφο μόδας, Claudio Carlos Basso.

Να θυμίσουμε ότι η 55χρονη Ιταλίδα σταρ είχε κάνει, στη προ κορονοϊού εποχή, μια εκπληκτική εμφάνιση στο Studio Marigny, στο Παρίσι, στην παράσταση με τίτλο «Maria Callas, Lettres et Mémoires», στο πλαίσιο της οποίας διαβάσε αδημοσίευτα κείμενα της ντίβας της όπερας, Μαρίας Κάλλας, που έχουν συλλεχθεί από τον Τομ Γουλφ – σκηνοθέτη της ταινίας «Maria by Callas».