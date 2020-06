Τον Σταμάτη Φασουλής υποδέχτηκε , το βράδυ της Πέμπτης, στο πλατό του The 2night Show ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο κριτής του «Just the two of us» έκανε συγκλονιστικές αποκαλύψεις, για τον εθισμό του στα χαρτιά και το ποτό που είχε τα προηγούμενα χρόνια και εξομολογήθηκε τις κακές σχέσεις που είχε με τον πατέρα του. «Για 15 χρόνια έπαιζα πόκα κάθε μέρα, αλλά στα μακρινά χρόνια.

Την πόκα τη σταμάτησα χωρίς λόγο, όπως σταμάτησα και το ποτό. Για 10 χρόνια έπινα πάρα πολύ, χωρίς να το καταλάβω και χωρίς να το προσπαθήσω», εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια ο Σταμάτης Φασουλής στη βραδινή εκπομπή του ΑΝΤ1. «Είμαστε μια μεγάλη παρέα που παίζαμε μπιρίμπα. Ήταν ο Φέρτης, ο Κούρκουλος, η γυναίκα του, ο Διαγόρας Χρονόπουλος και η Ελένη Κούρκουλα. Παίζαμε στο σπίτι μου αλλά παίζαμε και στο σπίτι της Καρέζη με τον Μίμη Κουγιουμτζή, τον Θάνο Μικρούτσικο και τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Μιλάω για το 1980, 1981».

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης μίλησε και για την ιδιαίτερη σχέση με τον πατέρα του, η οποία, όπως τόνισε, τον επηρέασε τόσο θετικά όσο και αρνητικά.

«Όταν πέθανε ο πατέρας μου είχα δύο παραστάσεις. Το μπαλκόνι του σπιτιού μας έβλεπε το ‘Σμαρούλα’. Και με άκουγε η μητέρα μου να γελάω, ενώ ο πατέρας μου ήταν νεκρός. Στο τέλος κάθε παράστασης η μητέρα μου με ρωτούσε αν μπορεί να έρθει να μου πει καληνύχτα. Ζητούσε την άδεια. Σαν να είχε καταλάβει τι μου είχε κάνει. Συμφιλιώθηκα αργότερα με τον πατέρα μου στον έναν χρόνο αφότου έφυγε”, κατέληξε ο ηθοποιός.

Ο Σταμάτης Φασουλής γεννήθηκε στα Αμπελάκια Σαλαμίνας και μεγάλωσε στην Κυψέλη. Έχει σπουδάσει στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Ήταν ένα από τα βασικά στελέχη του Ελεύθερου Θεάτρου και κατόπιν της Ελεύθερης Σκηνής. Έχει σκηνοθετήσει πολλές θεατρικές παραστάσεις, μεταξύ αυτών: Το τρίτο στεφάνι, Νίκη, Πλούτος, Ο θάνατος του εμποράκου, Βίρα τις άγκυρες και Αλέξης Ζορμπάς. Επίσης, έχει πολλές εμφανίσεις ως ηθοποιός στο θέατρο, στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο