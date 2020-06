Ο Νίκος Κοκλώνης δυσκολεύτηκε να ανακοινώσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για το ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει από το Just the 2 of Us αφήνοντας αιχμές για τα σχόλια που γίνονται στα social media.

“Είδατε που στο Twitter μου λέτε ότι κρατάω τους φίλους μου; Μια ψυχή που είναι να βγει ας βγει” είπε ο Νίκος ανακοινώνοντας ότι ο νικητής της μεγάλης μονομαχίας Σπυροπούλου-Σαμαρά ήταν ο Τρύφωνας.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αποχώρησε τελικά από παιχνίδι ευχαριστώντας τον κόσμο που έμειναν μέσα τόσο πολύ και τους κριτές για την ακοή τους!

Οι κριτές από την πλευρά τους και ειδικά ο Σταμάτης Φασουλής και η Βίκυ Σταυροπούλου δήλωσαν ότι τους άλλαξε γνώμη όταν την γνώρισαν.

Η δε Κωνσταντίνα είπε ότι “στην αρχή δεν ήθελα να έρθω αλλά τώρα στεναχωριέμαι που φεύγω”.

Τράβηξαν τα βλέμματα Χατζηβασιλείου – Καραφώτης

Το δίδυμο του Just the Two of Us τραγούδησε το «Ιεροσυλία» της Καίτης Γαρμπή και ο Σταμάτης Φασουλής ενθουσιασμένος τούς είπε ότι ήταν πολύ καλή επιλογή το τραγούδι που είχαν διαλέξει να πουν.

Η Δέσποινα Βανδή από την πλευρά της η οποία και έδωσε το 9άρι και όχι το 10άρι ως βαθμολογία, τούς είπε μεταξύ άλλων: «Ήσασταν καλοί. Πραγματικά δεν το περίμενα γιατί η Καίτη Γαρμπή έχει μια φωνή πολύ βαθιά, γεμάτη, ξεχωριστή χροιά. Την αγαπάω πάρα πολύ και έχει και ένα υπέροχο χιούμορ –άσχετο.»

Η Δέσποινα έστειλε τα φιλιά της στη συνάδελφό της και στον Διονύση Σχοινά. Και συνέχισε απευθυνόμενη στη Βίκυ Χατζηβασιλείου: «Εξεπλάγην ευχάριστα. Είστε ένα ζευγάρι που έχετε ανεβάσει τον πήχυ ψηλά, ωστόσο αυτό που εμένα με παρακινεί να δώσω το κάτι παραπάνω είναι ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το οποίο εκπέμπεις την ώρα που τραγουδούσες. Ήσασταν ωραία αλλά δεν μου το έβγαλες αυτό το πράγμα στην έκφραση, δηλαδή για μένα ήταν λίγο πίσω. Αυτό μόνο».

Τότε πήρε τον λόγο η Βίκυ Χατζηβασιλείου και είπε ότι της είναι δύσκολο να μπει στη θέση μιας γυναίκας που παρακαλάει κάποιον να γυρίσει. Και τότε της είπε ο Σταμάτης Φασουλής ότι το έχει πάρει πολύ προσωπικά γιατί δεν τον παρακαλάς, τον συμβουλεύεις. Και πρόσθεσε: «Μου αρέσει. Είναι πάρα πολύ λίγα τα πράγματα που δεν ήταν τόσο τέλεια αλλά είχες πιάσει ακριβώς τα τρία σημεία του τραγουδιού που το χαρακτηρίζουν».