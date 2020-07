Η 44χρονη διάσημη τραγουδίστρια από την Αυστραλία, Sia, υποψήφια για Grammy, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη δήλωσε ότι έγινε γιαγιά, επιβεβαιώνοντας τις φήμες, που την ήθελαν να έχει εγγόνια. «Ο μικρότερος γιος μου μόλις έκανε δύο μωρά Είμαι μια γιαγιά!» είπε. «Ναι, ξέρω. Τρομοκρατήθηκα αλλά όχι είμαι άνετη, με φωνάζουν Γιαγιάκα». Ωστόσο, η ίδια είπε ότι είχε άλλο όνομα κατά νου.

«Προσπαθώ να τους κάνω να με φωνάζουν “Αγάπη” (“Lovey”) όπως κάνει η Κρις Τζένερ με τα δικά της εγγόνια» πρόσθεσε. Τον Μάιο του 2020, η Sia ανακοίνωσε ότι είχε υιοθετήσει δύο εφήβους το 2019 που πλέον είναι 19 ετών. «Απλά μεγάλωναν μέσα στο σύστημα ανάδοχης φροντίδας», είχε πει σε συνέντευξή της. «Τους αγαπώ». «Βασικά υιοθέτησα δυο γιους πέρυσι. Ήταν και οι δυο 18 ετών – φέτος είναι 19», ανέφερε η ίδια. Στη συνέντευξή της μίλησε για την καινούργια καθημερινότητα της οικογένειας εν μέσω πανδημίας, εξηγώντας πως ένας από τους γιους της δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στη νέα του ζωή στο σπίτι καθώς πολλά μέρη έκλεισαν λόγω της κρίσης του κορονοϊού.

Η Σία Κέιτ Ίζομπελ Φέρλερ (Sia Kate Isobelle Furler, 18 Δεκεμβρίου 1975), γνωστή και ως Sia, είναι Αυστραλή τραγουδίστρια και στιχουργός. Στα βραβεία Aria Awards το 2009, τιμήθηκε με το βραβείο για το καλύτερο Μουσικό DVD και το album της Some People Have Real Problems ήταν υποψήφιο στην κατηγορία Καλύτερο Album Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη. Είναι γνωστή για τη συχνή συνεργασία της με το trip-hop συγκρότημα, Zero 7 καθώς και για τα τέσσερα προσωπικά της album που κυκλοφόρησαν από μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες.

Η Σία, γεννημένη στην Αδελαΐδα, ήταν μέλος του acid jazz συγκροτήματος Crisp, το οποίο κυκλοφόρησε δύο albums, Word and the Deal και Delirium. Το 1997, κυκλοφόρησε το πρώτο της προσωπικό album με τίτλο OnlySee από μια ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία. H πρώτη της εμπορική επιτυχία ήρθε με την κυκλοφορία του δεύτερου album της Healing is Difficult.

Το 1997, μετά την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ, η Σία μετακόμισε στο Λονδίνο με τον τότε σύντροφό της, Νταν Πόντιφεξ. Λίγες εβδομάδες μετά, ενώ ήταν στην Ταϊλάνδη, έμαθε πως ο Νταν πέθανε σε τροχαίο. Επέστρεψε στην Αυστραλία, αλλά της πρότεινε ένας παλιός συγκάτοικος να επιστρέψει στο Λονδίνο. Το 2008, η Sia αποκάλυψε σε συνεντεύξεις της στην εφημερίδα «Scotland on Sunday» καθώς και στην ιστοσελίδα AfterEllen.com πως είναι αμφιφυλόφιλη, λέγοντας: «Πάντα ήμουν ανοιχτή σε αυτόν τον τομέα. Οι άνθρωποι το κάνουν θέμα τώρα γιατί γίνομαι επιτυχημένη».

Η Sia, είναι Vegan (αυστηρή χορτοφάγος) και συμμετείχε σε μια διαφήμιση με το σκύλο της, Pantera, για τη αυστραλιανή φιλοζωική οργάνωση PETA Australia, προωθώντας την στείρωση των κατοικίδιων ως μέτρο πρόληψης απέναντι στα αναρίθμητα περιστατικά ανεπιθύμητων γεννήσεων ζώων τα οποία στη συνέχεια εγκαταλείπονται σε καταφύγια. Τον Ιούλιο του 2014, παντρεύτηκε τον σκηνοθέτη Έρικ Άντερς Λανγκ, στο σπίτι της, στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια.