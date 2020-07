Μια δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε η Disney αφού ο σταρ του καναλιού, ο ηθοποιός Sebastián Athie, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 24 ετών. Τα αίτια του θανάτου του δεν είναι ακόμα γνωστά. Οι φίλοι του, οι συνεργάτες του και απλοί θαυμαστές του είναι συντετριμμένοι και αποχαιρετούν τον άτυχο νεαρό ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή, με μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο αποχαιρετισμός του Disney Channel

«Aναπαύσου εν ειρήνη, Sebas. Η τέχνη και το χαμόγελό σου θα μείνουν για πάντα μαζί μας. Λυπούμαστε για τον θάνατο του Sebastián Athie και θα τον θυμόμαστε πάντα για το ταλέντο, τη συντροφικότητά του, τον επαγγελματισμό και πάνω απ ‘όλα, την τεράστια καρδιά του…» ανέφερε χαρακτηριστικά το αφιέρωμα. Συμπαραστεκόμαστε στην οικογένεια και τους φίλους του», αναφέρει το Disney Channel. O Athie ξεκίνησε την καριέρα του στη σειρά «O11CE» το 2017,η οποία προβλήθηκε στο Disney Channel της Λατινικής Αμερικής, στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο από το 2017. Ο νεαρός ήταν επίσης τραγουδιστής και μάλιστα είχε κυκλοφορήσει τα πρώτα του τραγούδια μόλις το 2019.Επίσης είχε συμμετέχει στη μεξικάνικη σειρά «La Rosa de Guadalupe». Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του νεαρού ηθοποιού.

Επίσης, σε ανακοίνωσή της, η Εθνική Ένωση Διερμηνέων του Μεξικού επιβεβαίωσε το θάνατό του, γράφοντας ότι είχε εργαστεί και ως διερμηνέας.

To Disney Channel είναι ένα αμερικάνικο τηλεοπτικό δίκτυο το οποίο απευθύνεται σε παιδιά, έφηβους και οικογένεια. To κανάλι ανήκει ιδιοκτησιακά στην Disney Channels Worldwide, θυγατρική της Disney–ABC Television Group, μονάδα της Disney Media Networks, τμήμα της The Walt Disney Company, και μεταδίδεται δορυφορικά μέσω συνδρομητικών πλατφορμών. Το κανάλι ξεκίνησε να εκπέμπει την Δευτέρα 18 Απριλίου 1983 και ξεκίνησε ως The Disney Channel, μέχρι τις 23 Αυγούστου 1997 που επαναλανσαρίστηκε στο σημερινό του όνομα σε Disney Channel. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει παιδικές σειρές, κινούμενα σχέδια καθώς και ταινίες παραγωγής του Disney Channel ή της Walt Disney.