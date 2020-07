Η διάσημη ηθοποιός Νάγια Ριβέρα θεωρείται αγνοούμενη από τις αρχές σε μια υπόθεση θρίλερ στην Καλιφόρνια. Η πρώην πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς «Glee» νοίκιασε μια βάρκα για να κάνει και μπάνιο με τον 4χρονο γιο της στη λίμνη Πιρού στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με το NBC, η ηθοποιός και ο γιος της έπρεπε να επιστρέψουν το ενοικιαζόμενο σκάφος, καθώς το είχαν πληρώσει για τρεις ώρες. Τότε ο ιδιοκτήτης σήμανε τον συναγερμό. Λίγες ώρες μετά βρέθηκε ο 4χρονος γιος της μόνος του στη βάρκα, ο αγοράκι φορούσε σωσίβιο αλλά η Ριβέραδεν βρέθηκε ποτέ. Όπως ανέφερε η Αστυνομία της επαρχίας Βεντούρα, στις 09:30 το πρωί τοπική ώρα άρχισαν έρευνες για πιθανό πνιγμό ατόμου στη λίμνη, ενώ αργότερα ταυτοποίησαν την αγνοούμενη ως την 33χρονη ηθοποιό.

Το παιδί δήλωσε στις Αρχές ότι η μητέρα του έπεσε στη λίμνη να κολυμπήσει και έκτοτε είναι άφαντη. Σύμφωνα με το CBS, στις έρευνες συμμετέχουν ελικόπτερα, drones και ομάδα καταδύσεων ενώ η Αστυνομία ανέφερε πως θα συνεχίσουν να ψάχνουν για την ηθοποιό, παρά τις πρώτες άκαρπες προσπάθειες. Όλα δείχνουν πως η Rivera πνίγηκε με τις ελπίδες να είναι λιγοστές για την εύρεσή της.

Συγκίνηση προκαλεί το ότι μόλις την Τρίτη η 33χρονη είχε ποστάρει μια φωτογραφία με το αγοράκι της στο Twitter γράφοντας «Oι δυο μας».

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020