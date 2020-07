Η κάμερα του «Happy Day» μπήκε στην υπερπολυτελή βίλα του Νίκου Κοκλώνη, όπου μας ξενάγησε, τηλεοπτικά, στους τεράστιους χώρους του σπιτιού του. Ο λαμπερός παραγωγός και παρουσιαστής του «Just The 2 Of Us» άνοιξε στον Μιχάλη Πλεμμένο την πόρτα της βίλας του στη Βούλα, η οποία συναρπάζει με τους καλαίσθητους χώρους της αλλά και με τις αμέτρητες ανέσεις που προσφέρει. Το τεράστιο και άνετο σπίτι του διαθέτει πισίνα, γυμναστήριο, σολάριουμ, γκαρνταρόμπα που θυμίζει ολόκληρο… διαμέρισμα, ενώ το γραφείο του διαθέτει πόρτα που ανοίγει με κωδικό. «Έχω μέσα έγγραφα, πράγματα και δεν θέλω να μπαίνει μέσα όποιος κι όποιος.», εξήγησε ο παρουσιαστής.

Ο παρουσιαστής του J2US εκμυστηρεύτηκε ακόμα πως το φαγητό είναι η αδυναμία του και ιδιαιτέρως τα γλυκά.

«Είμαι 110 κιλά. Τρώω πάρα πολλά γλυκά, αλλά με στέβια. Το γραφείο μου έχει πόρτα με κωδικό. Έχω μέσα έγγραφα, πράγματα και δεν θέλω να μπαίνει μέσα όποιος κι όποιος. Αν ηρεμήσει ο κορονοϊός θα ξανακάνω Celebrity Travel.

Ο ίδιος μίλησε για όλους και για όλα και εννοείται πως αναφέρθηκε και στο Just the two of us: «Είχα πει στον Τρύφωνα ότι ”Aν είχες τσίπα θα έπρεπε να παραιτηθείς από το J2US”. Σε κάθε live ο Τρύφωνας είναι στις τρεις πρώτες θέσεις στην ψηφοφορία του τηλεοπτικού κοινού. Και πολλές φορές είναι πρώτος», είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Κοκλώνης.

Τον Νίκο Κοκλώνη και τον Τρύφωνα Σαμαρά τους δένει μια μεγάλη φιλία. «Κάνουμε παρέα τα τελευταία 4 χρόνια και όσο περνάει ο καιρός τον αγαπώ ακόμα περισσότερο. Ο Νίκος είναι απίστευτα δοτικός και θέλει να βοηθά τους φίλους του, με όποιο τρόπο μπορεί. Είναι τύχη να έχεις φίλους υποστηρικτικούς και τόσο εκεί όσο ο Νίκος. Το αστείο είναι πως γνωριστήκαμε σε ένα κλαμπ εντελώς τυχαία: ήταν απόκριες, εκείνος ήταν με έναν φίλο του και εγώ με άλλη παρέα και του έκανα χιούμορ για τη μεταμφίεσή του –χωρίς να ξέρω ποιος είναι. Στη συνέχεια με είχε καλέσει σε ένα μεγάλο πάρτι για την Airfast tickets. Όταν συστηθήκαμε επίσημα, εκείνος με το κοστούμι του, δεν έκανα ποτέ τη σύνδεση πως ήταν ο Νίκος που είχαμε γνωριστεί στο αποκριάτικο πάρτι, μέχρι που μου είπε ‘Μα δεν θυμάσαι; Έχουμε ήδη γνωριστεί’ και μου θύμισε το περιστατικό. Ξαναβρεθήκαμε συμπτωματικά μετά από ένα μήνα, στο ίδιο μάλιστα κλαμπ, και από τότε αρχίσαμε να κάνουμε πιο στενή παρέα. Έτσι κολλήσαμε», είχε εκμηστυρευτεί ο Τρύφωνας Σαμαράς σε παλιότερη συνέντευξή του για τη φιλία τους.