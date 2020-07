Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια, μίλησε για όλα όσα την άλλαξαν τον τελευταίο καιρό αλλά και για τον μεγάλο σταθμό της καριέρας της, τη Eurovision που της άλλαξε για πάντα τη ζωή και σε προσωπικό αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο. «Ωρίμασα μετά τη Eurovision. Ποτέ ξανά δεν επέτρεψα στον εαυτό μου να μην απολαύσει στιγμές της ζωής» είπε η Ελένη Φουρέιρα περιγράφοντας όλα όσα έζησε εκείνες τις ημέρες. Δείτε τι είπε στο παρακάτω βίντεο:

Όσο για το ποιο σημείο του σώματός της πιστεύει πως αρέσει στους άντρες, η τραγουδίστρια είπε ότι πριν την επέμβαση στο στήθος της, άρεσε για την… πίσω όψη της όμως τώρα είναι λίγο μπερδεμένο το πράγμα. Δείτε τι είπε και πόσο αστειεύτηκε για το θέμα στο βίντεο:

Τέλος η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι η εποχή της καραντίνας και του κορονοϊού έφερε αλλαγές στη ζωή της και η κυριότερη ήταν ότι ήρθε πολύ κοντά με τους δικούς της ανθρώπους. «Λόγω της καραντίνας ήρθα πιο κοντά στην οικογένειά μου» είπε. Δείτε τι αποκάλυψε για την οικογένειά της στο παρακάτω βίντεο:

Το βιογραφικό της Ελένης Φουρέιρα

Η Ελένη Φουρέιρα γεννήθηκε το 1987 στην πόλη Φιέρ της Αλβανίας και απο πού μικρή ηλικία ήρθε στην Ελλάδα. Έτσι, μεγάλωσε στην Καλλιθέα, απ’ όπου όπως έχει δηλώσει η ίδια έχει πολύ όμορφες αναμνήσεις. Από πολύ μικρή η Ελένη Φουρέιρα τραγουδούσε και μάλιστα καταπληκτικά. Έτσι, ξεκίνησε να την ενδιαφέρει η μουσική και το τραγούδι, δύο πράγματα που φρόντισε να τα σπουδάσει απο μικρή.

Ξεκίνησε, λοιπόν, να μαθαίνει κιθάρα και να καλλιεργεί τη φωνή της. Πρώτη φορά μας συστήθηκε μέσα απο το γυναικείο συγκρότητα “Mystique”, όπου τραγουδούσε μαζί με τις Μαρία Μακρή και Αλκμήνη Χατζηγιάννη, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Το συγκεκριμένο γυναικείο συγκρότημα μας χάρισε τις επιτυχίες “Μην κάνεις πως δε θυμάσαι” και “Μαζί”. Δυστυχώς το συγκρότημα διαλύθηκε το 2010, χρονιά κατά την οποία η Ελένη Φουρέιρα ξεκίνησε σόλο καριέρα. Μάλιστα, το 2010 η μοναδική τραγουδίστρια και ο συνάδελφός της Μάνος Πυροβολάκης ήταν υποψηφιοι για τον ελληνικό τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού Eurovision, με το κομμάτι που έφερε τον τίτλο “Η κιβωτός του Νώε”.

Ο κόσμος αρχίζει να γνωρίζει σιγά σιγά την ταλαντούχα Ελένη Φουρέιρα και να την λατρεύει όχι μόνο για την υπέροχη φωνή της, αλλά και για την εκρηκτική της παρουσία. Το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς, η Ελένη Φουρέιρα εμφανίζεται στο νυχτερινό κέντρο “Anodos”, στο πλευρό της Νατάσας Θεοδωρίδου, του Ηλία Βρεττού και του Κώστα Μαρτάκη. Ιδαίτερη εντύπωση έκανε στους πάντες με τη συμμετοχή της στο show του τηλεοπτικού σταθμού Mega “Just the two of us”, όπου μαζι με τον ηθοποιό Παναγιώτη Πετράκη, κέρδισαν την πρώτη θέση. Όμως, το 2010 φαίνεται πως ήταν η χρονιά της Ελένης Φουρέιρα, καθώς τον Δεκέμβριο κυκλοφόρησε τον πρώτο της cd απο τη δισκογραφική εταιρεία “Universal Music Greece”, το οποίο είχε ως τίτλο το όνομά της. Η καριέρα της στην συνέχεια είχε μόνο ανοδική πορεία…