Πέθανε σε ηλικία 57 ετών η ηθοποιός Κέλι Πρέστον έχοντας ηττηθεί από τον καρκίνο του στήθους με τον οποίο έδινε μάχη τα τελευταία δύο χρόνια. Η σύζυγος του Τζον Τραβόλτα, που ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο έχασε τη σκληρή μάχη που έδινε με την ασθένεια και έφυγε το πρωί στις 12 Ιουλίου όπως αποκάλυψε εκπρόσωπος της οικογένειας στο περιοδικό People.

«Με μεγάλη μου λύπη σας ενημερώνω ότι η όμορφη σύζυγός μου, Κέλι, έχασε τη μάχη που έδινε επί δύο χρόνια με τον καρκίνο του μαστού» έγραψε στο Instagram συντετριμμένος ο Τζον Τραβόλτα. «Θα θυμόμαστε πάντα την αγάπη και τη ζωή της Κέλι», συμπληρώνοντας ότι θα αποτραβηχτεί για λίγο καιρό από τα φώτα της δημοσιότητας για να σταθεί στο πλευρό των παιδιών του.

Η Κέλι Πρέστον και ο Τζον Τραβόλτα ήταν ένα πάρα πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Μάλιστα η ίδια είχε εξομολογηθεί πως μόλις τον γνώρισε τον ερωτεύτηκε αμέσως. Το ζευγάρι συναντήθηκε στα γυρίσματα της ταινίας του 1989 «The Experts» και η 55χρονη ηθοποιός καλεσμένη στην εκπομπή «Watch What Happens Live With Andy Cohen» θυμήθηκε πώς αισθάνθηκε όταν είδε πρώτη φορά τον Τζον Τραβόλτα.

«Λοιπόν, δεν ήμουν τόσο ευτυχισμένη στον γάμο μου, ας το πούμε έτσι. Ήμουν πραγματικά με το λάθος πρόσωπο» δήλωσε η Πρέστον, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Κέβιν Γκέιτζ από το 1985 έως το 1987.

«Καθόμουν εκεί έτοιμη για την οντισιόν και βλέπω τον Τραβόλτα» είπε στον παρουσιαστή μιμούμενη κάποιον που περπατάει με μαγκιά. Το 1991, ο John γονάτισε σαν ιππότης και έκανε πρόταση γάμου στην Kelly. Ήταν μεγάλη έκπληξη για όλους αφού δεν ήταν μαζί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά εκείνη είπε το ναι και πραγματικά ήταν τρομερά ευτυχισμένοι μαζί. «Ερωτεύτηκα τα χείλη του, τον χορό του, τη διασκέδαση, το γέλιο. Ακόμη χορεύουμε συνεχώς», «Είμαστε παντρεμένοι 27 χρόνια» .

Είχαν αποκτήσει τρία παιδιά, τον Τζετ (1992-2009), ο οποίος σκοτώθηκε σε ατύχημα στις Μπαχάμες το 2009 όπου είχε πάει διακοπές, την Έλλα (2000) που είναι η μοναδική τους κόρη. Το 2010, η Κelly γέννησε το τρίτο παιδί τους, τον Μπέντζαμιν που, σύμφωνα με τον Τραβόλτα, έφερε το φως και τη χαρά πίσω στο σπίτι τους.