Η Αλένα Γκολόσοβνα ήταν μια από τις πιο ταλαντούχες Ρωσίδες λίμπερο της περασμένης δεκαετίας έχοντας μια 3η θέση με την Ουραλότσκα στο πρωτάθλημα και διακρίσεις με τις «μικρές» εθνικές ομάδες.
Ώσπου το 2015 στα 23 της αποφάσισε να πάει στη Μόσχα για να κυνηγήσει μια καριέρα στη γυμναστική, αφήνοντας για πάντα τις προπονήσεις και τα φιλέ. Μ’ αυτά και μ’ αυτά, η καριέρα της ως fitness trainer εκτοξεύτηκε στη Μόσχα και φυσικά μεγάλωσαν και οι καταθέσεις της στην τράπεζα.
Η Αλένα και ο πρώην άνδρας της, ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής Μιχάιλ Κούζμιν, έχουν μια κόρη, τη Σοφία, που πάσχει από το σύνδρομο Ρετ, μία περίπλοκη γενετική νευρολογική διαταραχή που εμφανίζεται μόνο σε κορίτσια και επηρεάζει την επικοινωνία και τις κινήσεις του σώματος.
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