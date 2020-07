Η Καίτη Γαρμπή τον τελευταίο καιρό εκφράζει μέσα από τα social media την άποψη της για πολλά κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Τώρα η αγαπημένη τραγουδίστρια, δεν μπορούσε να αφήσει ασχολίαστη την αμφιλεγόμενη ανάρτηση της νεαρής από το Κοφυσσοπέδιο. Έτσι στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, τόνισε με αποστομωτικό τρόπο πως η ανάρτηση της Dua Lipa για τη Μεγάλη Αλβανία είναι «ανιστόρητη» και δεν συμβαδίζει ούτε με την ιστορία ούτε με την ιστορική ανάλυση.

Η Dua Lipa έκανε μια ανάρτηση που ξεσήκωσε τους χρήστες του twitter με τους περισσότερους να την κατηγορούν ότι υποστηρίζει «το χειρότερο είδος εθνικισμού». Συγκεκριμένα η διάσημη τραγουδίστρια ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό -και στο Τwitter- μια φωτογραφία με τη σημαία της «Μεγάλης Αλβανίας», η οποία περιλαμβάνει τόσο σερβικά όσο και ελληνικά εδάφη. Aυτή η σημαία μάλιστα είχε πρωτοεμφανιστεί στον ποδοσφαιρικό αγώνα της Σερβίας με την Αλβανία τον Οκτώβριο του 2014, συνοδεύοντας τη με τη λεζάντα: «Αυτόχθων, επίθετο (του κατοίκου ενός τόπου) ιθαγενής και όχι απόγονος μεταναστών ή αποίκων».

Σύμφωνα με το himara.gr, μάλιστα, τα δύο πρόσωπα που φαίνονται στη φωτογραφία είναι αυτό του ιδρυτή του αλβανικού κράτους Ισμαήλ Κεμάλι και του Αλβανού πολεμιστή Ίσα Μπολετίνι εθνικού ήρωα των Κοσοβάρων που πρωτοστάτησε στον ανταρτοπόλεμο κατά της Σερβίας το 1910. Ο χάρτης ανάμεσα στα δύο πρόσωπα, περιλαμβάνει ελληνικά εδάφη μέχρι και την Θεσπρωτία καθώς και την Κέρκυρα.

Η Ντούα Λίπα είναι Αλβανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός και μοντέλο με καταγωγή από το Κοσσυφοπέδιο, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει παγκόσμια αναγνώριση με διακρίσεις σε διάφορες χώρες. Στις επιτυχίες της περιλαμβάνονται τραγούδια όπως το Be the One, One Kiss (σε συνεργασία με τον Κάλβιν Χάρις), New Rules, IDGAF , Don’t Start Now, ενώ το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ (Dua Lipa) που κυκλοφόρησε το 2017, έγινε πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην μέχρι τώρα καριέρα της, έχει αποσπάσει – μεταξύ άλλων – δύο βραβεία Γκράμι, τρία βραβεία Brit και δύο MTV EMA. Το 2020 κυκλοφόρησε το δεύτερο προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο Future Nostalgia.