Η Μισέλ Ομπάμα θα πάρει συνέντευξη από τον σύζυγό της, τον τέως πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, στο πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς του Spotify podcast, που θα κάνει πρεμιέρα στις 29 Ιουλίου. Η σειρά «Michelle Obama Podcast» θα αφορά τις σχέσεις που διαμορφώνουν τους ανθρώπους, από την οικογένεια και τους φίλους έως τους μέντορες και τη σχέση με τον ίδιο τον εαυτό ενός ανθρώπου. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής η συζήτηση των Ομπάμα θα επικεντρωθεί στην «κοινότητα, την αγάπη που ενισχύει τη σχέση και τη ζωή τους μετά τον Λευκό Οίκο».

Πριν από το ντεμπούτο του podcast, η Ομπάμα μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο της εισαγωγής του πρώτου επεισοδίου, όπου εξήγησε πώς προέκυψε η ιδέα για τη σειρά καθώς μίλησε με την οικογένεια και τους φίλους για το πώς φαίνονταν η ζωή της μετά από οκτώ χρόνια στο Λευκό Οίκο.

Οι παλιές αναμνήσεις απέκτησαν νέο νόημα και η Ομπάμα είπε ότι την βοήθησε να συνειδητοποιήσει ότι «η κύρια αλήθεια της ιστορίας μου δεν είναι κάτι που έκανα ως Πρώτη Κυρία, αλλά οι δια βίου εμπειρίες που μοιράστηκα με τους ανθρώπους που αγαπούσα, τις συνομιλίες που με καθοδηγούν όποτε βρίσκομαι σε ένα σταυροδρόμι».

Barack Obama To Join Michelle Obama As Guest On First Episode Of Podcast On Spotify https://t.co/spE2cNEqi0 pic.twitter.com/ex7WDYJxHj

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 24, 2020