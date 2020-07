Ο δεύτερος κύκλος του σήριαλ, περιλαμβάνει και την ιστορία ενός άνδρα που φτάνει στο χωριό της Θεσσαλίας, το έτος 1965 – έτος στο οποίο θα εξελίσσεται η πλοκή της σειράς. Για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, σύμφωνα με το Έθνος, βρίσκεται σε συζητήσεις με την παραγωγή ο Αργύρης Πανταζάρας, ο οποίος έχει καταγράψει σπουδαία πορεία στο θέατρο και τελευταία και στην τηλεόραση, συμμετέχοντας στο σήριαλ του Μανούσου Μανουσάκη, “Κόκκινο Ποτάμι” που προβλήθηκε στο Open. Το Έθνος γράφει πως οι αρχικές συζητήσεις έγιναν πέρυσι, ωστόσο τότε δεν μπορούσε να συμμετέχει γιατί δεν μπορούσε να συνδυάσει την παρουσία του και στις δύο σειρές.

Μιλώντας στο TV Έθνος, είχε αναφέρει: “Ναι, μέχρι τελευταία στιγμή παλεύαμε! Όμως είχα κλείσει τον ρόλο του Θέμη στο ‘Κόκκινο Ποτάμι’ έναν χρόνο πριν. Όταν δίνω τον λόγο μου, μου αρέσει να τον κρατάω. Μπορώ να πω ότι ήταν πολύ δελεαστικό, καθώς και ότι έχω μια βαθιά εκτίμηση στον Λευτέρη Χαρίτο, στο καστ και σε ανθρώπους που γνώρισα εκεί. Είχα όμως αρχίσει ήδη την έρευνά μου πάνω στην ιστορία και στο όραμα του Μανούσου Μανουσάκη. Με τις ‘Αγριες Μέλισσες’ ήμασταν σε συνεχή επικοινωνία. Ακόμα και να συνδυάσουμε τα σίριαλ τέθηκε στο τραπέζι. Όμως πραγματικά κάτι θα χάναμε όλοι. Κάτι από τον ‘Θέμη’ και κάτι από τις ‘Αγριες Μέλισσες’. Είμαι άνθρωπος που μπορώ να δουλεύω… 32 ώρες την ημέρα. Δεν έχω βρει όμως ακόμα τον τρόπο να είμαι σε δύο μέρη ταυτόχρονα την ίδια στιγμή. Έχει ο Θεός, ποτέ δεν ξέρεις… Ίσως μετά..”.

Ποιος είναι ο Αργύρης Πανταζάρας

Γεννήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 1988 στο Βόλο, όπου και μεγάλωσε. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 2016 τιμήθηκε με το θεατρικό βραβείο “Δημήτρης Χορν” για την καλύτερη ερμηνεία νέου άνδρα ηθοποιού για τον μονόλογο “ΑΩ” σε διασκευή και σκηνοθεσία δική του στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής. Το χρηματικό έπαθλο του βραβείου (3.000 ευρώ), το διέθεσε σε ανθρωπιστική βοήθεια, λέγοντας: “Μακάρι με αυτά τα χρήματα να ξαναέφτιαχνα μια πατρίδα για τους ανθρώπους που βρίσκονται στους δρόμους της χώρας μας”. Συμμετείχε σε τηλεοπτικές διαφημίσεις και στην τηλεοπτική σειρά “Το Κόκκινο Ποτάμι“. Έχει συμμετάσχει στην ταινία μικρού μήκους “Ίκαρος” (2015) του Γιώργου Φουρτούνη, η οποία κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στο 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας. Ήταν συμπρωταγωνιστής στην ταινία “Digger“(2020) του Τζώρτζη Γρηγοράκη οποία απέσπασε το βραβείο CICAE ART CINEMA AWARD στην Berlinale 2020, στην κινηματογραφική ταινία “Πολυξένη” (2017) και στις θεατρικές παραστάσεις “Συρανό ντε Μπεζεράκ” σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου, “Νίκη” σε σκηνοθεσία του Βίκτορα Αρδίτη, “Ο Κόκκινος Βράχος” σε σκηνοθεσία Ρούλας Πατεράκη, “Το Πένθος Ταιριάζει στην Ηλέκτρα” σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά, “Φάουστ” σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Ευαγγελάτου, “Βασιλιάς Ληρ” σε σκηνοθεσία του Tomaz Pandur, “1984” σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου, “Ένας καλός λόγος” σε σκηνοθεσία της Ελίνας Μαντίδη και δικής του, “Ο Βαφτιστικός” σε σκηνοθεσία Γιώργου Πέτρου, “This is Not Romeo and Juliet” σε δική του σκηνοθεσία και αυτό το καλοκαίρι συμμετέχει στην παράσταση “Πέρσες” σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Λιγνάδη που ανεβαίνουν στην Επίδαυρο.