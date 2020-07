Όπως πάντα , στη λίστα περιλαμβάνονται πρωτότυπες σειρές, πρωτότυπες ταινίες, πρωτότυπα ντοκιμαντέρ, πρωτότυπες παιδικές σειρές και εβδομαδιαία επεισόδια καθώς και κινηματογραφικές παραγωγές και σειρές που προστίθενται μετά από συνεργασία με άλλα τηλεοπτικά δίκτυα.

Εμείς ξεχωρίσαμε

1.την πρεμιέρα της 7ης σεζόν της σειράς Orange Is The New Black όπου η αποφυλακισμένη Πάιπερ προσπαθεί να ορθοποδήσει, ενώ το Λίτσφιλντ -βουτηγμένο στη διαφθορά- εξακολουθεί να υπάρχει χωρίς αυτήν. Από τις 26 Αυγούστου.

2.την 1η και 2η σεζόν της σειράς Cobra Kai η οποία αποτελεί τη συνέχεια του Karate Kid. Τριάντα χρόνια μετά το Πρωτάθλημα Αλ Βάλεϊ του 1984, η έχθρα του Τζόνι με τον Ντάνιελ αναζωπυρώνεται. Ο Ραλφ Μάτσιο και ο Γουίλιαμ Ζάμπκα επιστρέφουν στους ρόλους τους. Από τις 28 Αυγούστου.

3. «Ο Αρχάριος» με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και την Αν Χάθαγουεϊ

4. λόγω του εξαιρετικού cast (ο βραβευμένος με Οσκαρ Τζέιμι Φοξ, ο Τζόζεφ Γκόρντον Λέβιτ και ο γνωστός μας Ξέρξης από τους 300 Ροντριγκο Σαντόρο) η ταινία Project Power όπου οι κόσμοι ενός πρώην στρατιώτη, μιας έφηβης κι ενός αστυνομικού συγκρούονται στη Νέα Ορλεάνη καθώς αναζητούν την πηγή ενός χαπιού που δίνει προσωρινά υπερδυνάμεις. Από τις 14 Αυγούστου.

5. Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνουμε στην πέμπτη σεζόν του Lucifer η οποία κάνει πρεμιέρα στις 21 Αυγούστου. Η συγκεκριμένη σειρά βρισκόταν σε άλλο τηλεοπτικό δίκτυο και μετά το τέλος της οι φανατικοί και πολυπληθείς θεατές της με χιλιάδες τιτιβίσματα κατάφεραν να κάνουν πραγματικότητα τη συνέχεια της με το Netflix να το προσθέτει στο πρόγραμμά του και να αναλαμβάνει το κόστος για 5η και 6η σεζόν για την ολοκλήρωση της ιστορίας η οποία είχε τελειώσει λίγο απότομα στην 4η σεζόν.

6. Τhe Addams Family