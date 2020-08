Η νέα του σύζυγος είναι η Αυστραλιανή ηθοποιός Λέιλα Τζορτζ, κόρη του σταρ της ταινίας «Jurassic World», Βίνσεντ ντ’ Ονόφριο και την χωρίζουν 31 χρόνια από τον 59χρονο πλέον Σον Πεν.

Ο κρυφός γάμος του σταρ με την 28χρονη ηθοποιό αποκαλύφθηκε από την Irena Medavoy, τη σύζυγο του παραγωγού της ταινίας «Black Swan», Mike Medavoy, η οποία έκανε μια ανάρτηση στα social media όπου ευχήθηκε «συγχαρητήρια» στο ζευγάρι. Ωστόσο, καμία επίσημη δήλωση δεν έχει γίνει από την πλευρά του Σον Πεν.

Το ζευγάρι έκανε πρώτη φορά δημόσια κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί το 2016. Λίγο νωρίτερα είχε λήξει άδοξα η σχέση του Σον Πεν με την ηθοποιό, Σαρλίζ Θερόν.

Σύμφωνα με τη ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, ο Πεν υπήρξε παντρεμένος με τη Μαντόνα από το 1986 μέχρι και το 1989. Η θυελλώδης του σχέση με την τραγουδίστρια τελείωσε άδοξα με διαζύγιο, όταν η Μαντόνα υποστήριξε ότι ο ηθοποιός την κακοποιούσε.

Ο γάμος του με την Ρόμπιν Ράιτ πέρασε από σαράντα κύματα, το 2007 το ζευγάρι έκανε αίτηση διαζυγίου ενώ το 2008 απέσυρε την αίτηση κι η επανένωση ακολούθησε. Ένα χρόνο αργότερα Ρόμπιν Ράιτ κατέθεσε ξανά αίτηση διαζυγίου και δήλωσε ότι δεν υπήρχε πρόθεση επανασύνδεσης. Το διαζύγιο τους εκδόθηκε τελικά το 2010 μετά από 14 χρόνια γάμου.

Ο Πεν είχε συνάψει σχέσεις με τη Σούζαν Σαράντον τη δεκαετία του 80, καθώς και με την τραγουδίστρια Τζούελ.

Η δεκαετία του 90 έκανε το άστρο του Πεν να λάμψει περισσότερο καθώς μαζί της ήρθαν κι οι πρώτοι του σοβαροί ρόλοι που τον καθιέρωσαν ως ένα απ’τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του. To 1991 είχε την πρώτη του επαφή με τη σκηνοθεσία, καθώς βρέθηκε πίσω από τις κάμερες για την ταινία Ο ινδιάνος δρομέας (The Indian Runner). Η συμμετοχή του πλάι στον Αλ Πατσίνο στην ταινία Ο νόμος του Καρλίτο έλαβε διθυραμβικές κριτικές κι ο ίδιος βρέθηκε υποψήφιος για πρώτη φορά για τη Χρυσή Σφαίρα Β’ ανδρικού ρόλου, ενώ το 1996 έδωσε μία απ’τις πιο συγκλονιστικές ερμηνείες του στην ταινία Θα Ζήσω (Dead Man Walking) πλάι στη Σούζαν Σαράντον. Ο Πεν προτάθηκε για πρώτη φορά για όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου για το ρόλο του εγκληματία Μάθιου Πόνσλετ που πριν έρθει αντιμέτωπος με τη θανατική του καταδίκη μετανοεί. Η δεκαετία συνεχίστηκε με τη συμμετοχή του σε ανεξάρτητες παραγωγές στις οποίες έδινε πάντα καλές ερμηνείες. Το 1990 γνωρίστηκε και σύναψε μια θυελλώδη σχέση με την ηθοποιό Ρόμπιν Ράιτ Πεν με την οποία απέκτησε δύο παιδιά. Οι δυο τους παρά τους συνεχείς καυγάδες και χωρισμούς παντρεύτηκαν τελικά το 1996.

Στα τέλη της δεκαετίας του 90 συνεργάστηκε με το Γούντι Άλεν στην ταινία Συμφωνίες και ασυμφωνίες για την οποία έλαβε τη δεύτερη υποψηφιότητά του στα όσκαρ. Το ξεκίνημα της νέας δεκαετίας τον βρήκε να συμμετέχει σε τέσσερεις ταινίες με πιο σημαντικές τις: Στην κόψη του ξυραφιού (Up The Villa, 2000) και Πριν πέσει η νύχτα (Before Night Falls, 2000).

Το 2001 σκηνοθέτησε τη σύζυγό του Ρόμπιν και τον Τζακ Νίκολσον στην ταινία Η υπόσχεση (The Pledge), ενώ προτάθηκε ξανά για όσκαρ ερμηνείας για το Τ’ Όνομά μου Είναι Σαμ (I Am Sam), όπου υποδύθηκε έναν νοητικά καθυστερημένο πατέρα ενός πανέξυπνου μικρού κοριτσιού, ενώ το 2003 σάρωσε τα όσκαρ και τις χρυσές σφαίρες για την ερμηνεία του στην ταινία Σκοτεινό Ποτάμι (Mystic River). Κέρδισε το όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου ενώ την ίδια χρονιά είχε συγκινήσει κοινό και κριτικούς και με τη συμμετοχή του στην ταινία 21 Γραμμάρια (21 grams). Η επιτυχία συνεχίστηκε και τα χρόνια που ακολούθησαν, το 2007 σκηνοθέτησε την ταινία Επιστροφή στην άγρια φύση (Into The Wild) που έλαβε διθυραμβικές κριτικές και το 2008, ο ρόλος του πρώτου ομοφυλόφιλου Αμερικανού γερουσιαστή Χάρβεϊ Μιλκ στην ταινία Milk του Γκας Βαν Σαντ του χάρισε το δεύτερο του όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου, όπου νίκησε τον συνυποψήφιό του Μίκι Ρουρκ που θεωρούταν το φαβορί. Το 2010 συμπρωταγωνίστησε με την Ναόμι Γουότς στην ταινία Παιχνίδια Συνομωσίας (Fair Game), ενώ ένα χρόνο αργότερα εμφανίστηκε μαζί με τους Μπραντ Πιτ και Τζέσικα Τσάστεϊν στην ταινία του Τέρενς Μάλικ Το Δέντρο της Ζωής (The Tree of Life).