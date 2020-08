Τις διακοπές τους περνούν μαζί η Εβελίνα Παπούλια και η κόρη της, Αφροδίτη Λιάντου, ενώ δημοσίευσαν υπέροχα ενσταντανέ με μαγιό και φόντο τη θάλασσα. Οι δύο τους ανέβασαν σχετικές φωτογραφίες στους λογαριασμούς τους στα social media. Η γοητευτική ηθοποιός, Εβελίνα Παπούλια, δημοσίευσε φωτογραφία με ένα εντυπωσιακό μαγιό και στη λεζάντα έγραψε: «Καλές διακοπές φιλαράκια μου! breath meditate and have a nice time! I love you».

Η Αφροδίτη, καλλίγραμμη όπως η μαμά της. δημοσίευσε σχετική φωτογραφία με τη λεζάντα: «Κάποια νύστα».

Η 19χρονη Αφροδίτη Λιάντου είναι τραγουδίστρια. Από νωρίς έδειξε τα πρώτα δείγματα γραφής με το τραγούδι «Why», ενώ εδώ και λίγους μήνες έχει κυκλοφορήσει το νέο της single με τίτλο «How it goes». Η νεαρή τραγουδίστρια λατρεύει τη μουσική και τα τελευταία δύο χρόνια έχει μετακομίσει στο Λονδίνο, όπου σπουδάζει Performing Αrt.

Η Εβελίνα Παπούλια

Διαβάζουμε στο Wikipedia: Από 6 ετών παρακολουθούσε εντατικά μαθήματα χορού. Το 1989 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για μεταπτυχιακές σπουδές στο χορό στη Σχολή Χορού The Martha Graham School of Contemporary Dance. Ταυτόχρονα παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής στο The Lee Strasberg Theater Institute και πήρε μέρος σε διάφορα θεατρικά έργα, όπως το West Side Story (1993) ενώ συμμετείχε και στο Omega Dance Company. Μη καταφέρνοντας να πάρει αμερικανική υπηκοότητα, όπως πραγματικά ήθελε, γύρισε στην Ελλάδα και άρχισε να εμφανίζεται σε διάφορες σειρές στην τηλεόραση. Είναι ιδιαίτερα γνωστή για το ρόλο της στην κωμική σειρά Δύο Ξένοι.

Έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο με την ταινία Safe Sex του 1999, μαζί με έναν πολύ μεγάλο αριθμό γνωστών καλλιτεχνών, καθώς και στις ταινίες Ένας κι ένας, Νύφες του Παντελή Βούλγαρη και Guilt (2009) του Βασίλη Μαζωμένου.

Συνέχισε με διάφορες δουλειές στη θεατρική και μουσική σκηνή. Σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε στο ροκ μιούζικαλ Hedwig and the Angry Inch. Τη διετία 2006-2007 και 2007-2008 συμμετείχε στη κριτική επιτροπή του talent show του Mega “So you think you can dance”, μαζί με τον Πάνο Μεταξόπουλο και τον Μιχάλη Ναλμπάντη, στο οποίο διαγωνίζονταν χορευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συμμετείχε με την Άννα Βίσση στη ροκ όπερα Δαίμονες, στον ρόλο της Λόα, στο θέατρο Παλλάς.

Από το 1999 μέχρι το 2001 ήταν παντρεμένη με τον Γιώργο Λιάντο, με τον οποίο απέκτησαν μια κόρη, την Αφροδίτη (γενν. 1999). Το 2003 ξεκίνησε τη σχέση της με τον σκηνοθέτη Παναγιώτη Κράββα. Παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2008 στη Σκωτία αλλά χώρισαν μόλις ένα μήνα μετά.