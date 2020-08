Η πιο εμβληματική ταινία χορού που σημάδεψε τα 80’s προς χαρά των θαυμαστών της, θα συνεχιστεί. Όπως ανακοινώθηκε ανακοίνωσε το σίκουελ του Dirty Dancing είναι γεγονός και σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας παραγωγής ταινιών Lionsgate, Τζον Φελτχάιμερ, τα γυρίσματα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν και μάλιστα το πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει και πάλι η Τζένιφερ Γκρέυ η οποία είναι και η συμπαραγωγός της ταινίας. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη νέα ταινία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και ούτε έχει διευκρινιστεί αν και κατά πόσο θα αποτελεί συνέχεια αυτής του 1987 ή θα είναι εντελώς διαφορετική.

«Θα είναι ακριβώς το είδος της ρομαντικής, νοσταλγικής ταινίας που περιμένουν οι κινηματογραφόφιλοι και που αποτελεί ένα από τους πιο εμπορικούς τίτλους στην ιστορία της εταιρείας» αναφέρει ο Τζον Φελτχάιμερ, διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής κινηματογραφικής εταιρείας παραγωγής Lionsgate.

Το βασικό τραγούδι της ταινίας, The Time of My Life, κέρδισε Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα καλύτερου τραγουδιού. Η σκηνή δε, με το περίφημο lift στο νερό (εικόνα) άφησε ιστορία, όπως ακριβώς και η ατάκα του Τζον Καστλ «Κανένας δεν βάζει τη Μπέιμπι στην γωνία».

Η πρώτη ταινία παρουσιάζει την ιστορία της Φράνσις «Baby» Χάουσμαν, μίας 17χρονης κοπέλας που ερωτεύεται παράφορα τον δάσκαλο χορού, Τζόνυ Καστλ, που υποδύθηκε ο Πάτρικ Σουέιζ στο ξενοδοχείο Κάτσκιλς, όπου βρίσκεται με την οικογένειά της για τις καλοκαιρινές διακοπές, το 1963. Μέσα από το χορό δένεται με τον γοητευτικό καθηγητή της ο οποίος ανήκει σε μια άλλη κοινωνική τάξη και αφυπνίζεται συναισθηματικά ζώντας έναν μεγάλο έρωτα. Έναν έρωτα που ζήσαμε όλοι!

Δυστυχώς ο Πάτρικ Σουέιζ πέθανε το 2009 από καρκίνο του παγκρέατος, σε ηλικία μόλις 57 ετών. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό πως θα δικαιολογηθεί η απουσία του στο επερχόμενο sequel. Η Jennifer εκτός της συμμετοχής της στην ταινία, θα έχει και ρόλο παραγωγού. Το υπόλοιπο cast καθώς και για το ποιος σκηνοθέτης θα την αναλάβει, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Η αρχική ταινία έκανε 214 εκατομμύρια δολάρια (164 εκατομμύρια λίρες) στο παγκόσμιο box office με προϋπολογισμό μόλις 6 εκατομμυρίων δολαρίων και είχε μια δεύτερη επιτυχημένη πορεία στις τηλεοπτικές πλατφόρμες.