Την Ελλάδα προτίμησε για τις καλοκαιρινές διακοπές του ακόμη ένας αστέρας του Χόλυγουντ. Μετά την οικογένεια Beckham, τη Jennifer Lopez, τη Monica Bellucci και βεβαίως τους Tom Hanks και Rita Wilson, ο πρωταγωνιστής του Netflix, Michele Morrone, επέλεξε τη Ρόδο. Ο Ιταλός ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στην ταινία «365 dni» και έχει ήδη αναδειχθεί ως ο νέος αγαπημένος του γυναικείου κοινού, μέσα από στόρι του στο Instagram έγραψε σε greeklish τη λέξη «καλησπέρα» αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται στην χώρα μας.

Αν κρίνει κανείς από το check in του, παραθερίζει στη Ρόδο και συγκεκριμένα απολαμβάνει τον ήλιο στην πισίνα ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Περισσότερες λεπτομέρειες πάντως, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ενώ οι φωτογράφοι για την ώρα δεν τον έχουν εντοπίσει πουθενά.

Ποιος είναι ο Michele Morrone

Ο ηθοποιός είναι 29 ετών, κατάγεται από το Melegnano της Ιταλίας και είναι πατέρας δύο αγοριών. Με τη Λιβανέζα σχεδιάστρια μόδας, Rouba Saadeh, παντρεύτηκαν το 2014 και απέκτησαν δύο γιους, τον Marcus και τον Brandon. Τέσσερα χρόνια μετά, το 2018, χώρισαν και αυτό προκάλεσε καταθλιπτικές διαταραχές στον ηθοποιό. Στη συνέχεια, αποφάσισε να σταματήσει προσωρινά την καριέρα του και βρήκε δουλειά ως κηπουρός σε ένα ιταλικό χωριό. Σήμερα έχει επιστρέψει πιο δυναμικός από ποτέ.

Το comeback του μάλιστα τον βρίσκει στην κορυφή του Netflix σε πολλές χώρες. Πολλοί, μάλιστα, τον έχουν χαρακτηρίσει ως τον νέο Christian Grey. Ο Morrone εκτός από την υποκριτική ασχολείται και με το τραγούδι. Μάλιστα έβγαλε του Αγίου Βαλεντίνου το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο Dark Room και σχεδόν όλα τα τραγούδια έχουν χρησιμοποιηθεί στην ταινία «365 dni». Το Watch me Burn παίζει στη σκηνή του ντους, το Dark room, έχει χρησιμοποιηθεί σαν background. Το Feel It ακούγεται στο τέλος της ταινίας, ενώ το Hard for Me είναι το τραγούδι που ανοίγει την ταινία. Επίσης, για όσες ενδιαφέρονται, ο Michele Morrone αυτή τη στιγμή είναι single!

Με τους δύο γιους του