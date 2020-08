Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα αποκάλυψε την ετήσια λίστα με τα αγαπημένα του καλοκαιρινά ακούσματα, στην οποία έχει συμπεριλάβει καινούρια και κλασικά κομμάτια που επέλεξε για την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού. «Τους τελευταίους μήνες, πέρασα πολύ χρόνο ακούγοντας μουσική με την οικογένειά μου» έγραψε στο Twitter κοινοποιώντας τη playlist του. «Ήθελα να μοιραστώ μερικά από τα αγαπημένα μου από το καλοκαίρι -συμπεριλαμβανομένων τραγουδιών από ορισμένους καλλιτέχνες του @DemConvention (Συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος) αυτής της εβδομάδας» προσέθεσε.

Στην playlist του για το καλοκαίρι του 2020 ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επιλέξει νέες κυκλοφορίες όπως το «Savage (Remix)» των Megan Thee Stallion και Beyoncé, το «Made It» της Teyana Taylor, το «The Steps» των HAIM, το «Gemini» της Princess Nokia. Έχει συμπεριλάβει ακόμη το «My Affection» της Summer Walker με τον PARTYNEXTDOOR, το «12.38» του Childish Gambino, το «Blue World» του εκλιπόντος Mac Miller, το «Cayendo» του Frank Ocean, το «The Climb Back» του J. Cole και από τους Lil Mosey και Lil Baby το «Back At It».

Over the past few months, I’ve spent a lot of time listening to music with my family. I wanted to share some of my favorites from the summer—including songs from some of the artists at this week’s @DemConvention. Hope you enjoy it. pic.twitter.com/2ZFwdN46jR

— Barack Obama (@BarackObama) August 17, 2020