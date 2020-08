«Θύελλα» έχει προκαλέσει η αφίσα της γαλλικής ταινίας «Cuties» που θα κυκλοφορήσει από το Netflix διεθνώς στις 9 Σεπτεμβρίου. Το φιλμ αφηγείται την ιστορία της 11χρονης Άμι η οποία προέρχεται από μία βαθιά συντηρητική οικογένεια θρησκευόμενων Σενεγαλέζων που ζουν στο Παρίσι και θέλει να γίνει μέλος μίας νεανικής ομάδας χορού με το όνομα «Cuties». Τη σκηνοθεσία της ταινίας, που απέσπασε το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς τον περασμένο Ιανουάριο, υπογράφει (στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο) η Γαλλο-Σενεγαλέζα ηθοποιός και σκηνοθέτις Μαϊμούνα Ντουκουρέ.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter η ταινία είναι «μία κριτική ματιά σε μία κουλτούρα που οδηγεί τα όμορφα μικρά κορίτσια στην υπερ-σεξουαλικοποίηση του σώματός τους». Έχει λάβει θετικές, αλλά και αρνητικές κριτικές, ενώ σε συνεντεύξεις που παραχώρησε η Ντουκουρέ μίλησε για την πρόθεση της να διερευνήσει την ιδέα της θηλυκότητας και να επικρίνει την επίδραση που μπορεί να έχει στα παιδιά η σεξουαλικότητα όπως πλασάρεται μέσω των social media.

Η αφίσα που επέλεξε το Netflix για την προώθηση της ταινίας, αλλά και η σύντομη περιγραφή της ιστορίας που δόθηκαν στον Τύπο στις 18 Αυγούστου, προκάλεσαν αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ δύο ημέρες αργότερα, στην πλατφόρμα Change.org ξεκίνησαν καμπάνιες που ζητούσαν από το Netflix να αποσύρει το «Cuties» -μία από τις εκστρατείες, που χαρακτηρίζει την ταινία «παιδική πορνογραφία», έχει συγκεντρώσει πάνω από 100.000 υπογραφές.

Αριστερά η αφίσα της ταινίας (πρωτότυπος τίτλος «Mignonnes») που είχε κυκλοφορήσει μετά το βραβείο στο Σάντανς και δεξιά η αφίσα προώθησης του Netflix

Ok so the Netflix Cuties movie.

I did some research and the director is a French Senegalese Black woman who is pulls from her own experiences as an immigrant and comments on the hyper-sexualization of preadolescent girls.

But look at the original poster vs the Netflix one pic.twitter.com/JVbaa5iueG

— 🤔•°{Miggs…?} (@miggsboson) August 20, 2020