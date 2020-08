Rolling Stones: Τώρα οι “γερόλυκοι” της ροκ, σχεδιάζουν να ανοίξουν ένα κατάστημα που θα τα πουλά αποκλειστικά στην καλλιτεχνική συνοικία του Σόχο στο Λονδίνο. Το “RS No.9” που βρίσκεται στην Carnaby Street, θα εγκαινιαστεί στις 9 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της συνεργασίας του συγκροτήματος με την Bravado, την εταιρεία εμπορευμάτων και μάνατζμεντ του εμπορικού σήματος της Universal Music Group. Σε ανάρτηση στα social media, αναφέρουν πως θα έχουν “αποκλειστικές συνεργασίες, νέα μόδα και εμπορεύματα, μαζί με τις τελευταίες μουσικές κυκλοφορίες της μπάντας”. “Πάντα, το Σόχο περιέκλειε το ροκ εντ ρολ και η Carnaby Street ήταν το τέλειο σημείο για το δικό μας κατάστημά. Είμαστε σίγουροι ότι αυτό το συναρπαστικό πρότζεκτ που δημιούργησαν οι φίλοι μας στην Bravado θα είναι μια μοναδική εμπειρία” πρόσθεσαν.

Το βίντεο προώθησης που έδωσαν στη δημοσιότητα

Μεταξύ των αντικειμένων που θα πωλούνται στο κατάστημα, είτε με τον “παραδοσιακό” τρόπο, είτε online, θα είναι είδη μόδας (ρούχα και αξεσουάρ) που σχετίζονται με το συγκρότημα, αλλά και αντικείμενα υαλουργίας, με την χαρακτηριστική γλώσσα των Rolling Stones και καρέκλες από την Soloist και πολλά άλλα αντικείμενα σχεδιαστών που έχουν σχέση με τους Stones. Η σχέση των Stones με τον κόσμο της κατανάλωσης είναι εξαιρετική. Ενδεικτικά την Τετάρτη, η εταιρεία χρωμάτων Pantone, ανακοίνωσε πως πλέον το συγκρότημα έχει το δικό του κόκκινο χρώμα, που ονομάζεται “Stones Red”. Πρόκειται για το χρώμα που βρίσκεται στο logo του συγκροτήματος.

On September 9th 2020 the Rolling Stones will be opening a world-first flagship store on London’s Carnaby Street! RS No.9 (9 Carnaby St) will feature exclusive collaborations, new fashion & merchandise, alongside the band’s latest music releases!#RSNo9 #Carnaby pic.twitter.com/sGtPXBLAtF

— The Rolling Stones (@RollingStones) August 20, 2020