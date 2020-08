Σε τρεις εκπομπές φαίνεται πως θα εμφανίζεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν η Δέσποινα Βανδή. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Τηλέραμα, η γνωστή τραγουδίστρια θα παραμείνει στη θέση του κριτή του Just the 2 of Us, ενώ θα συνεχίσει να μας ταξιδεύει σε όμορφα μέρη της χώρας μας μέσα από την ταξιδιωτική της εκπομπή My Greece.

Τα γυρίσματα της ταξιδιωτικής της εκπομπής έχουν ήδη ξεκινήσει και μετά την Κύθνο θα ακολουθήσουν η Κρήτη, η Κέρκυρα και η Φολέγανδρος.

Πρόσφατα, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από τα γυρίσματα της εκπομπής “My Greece’”. Στη μια, από τις εικόνες που δημοσίευσε, ποζάρει με δυο γυναίκες από την Κύθνο που έχουν το δικό τους τυροκομείο και με αυτό το τρόπο θέλησε να στείλει το μήνυμα της για την γυναικεία επιχειρηματικότητα.

«Ποσό χάρηκα που γνώρισα αυτά τα δυο νεαρά κορίτσια, την Γαρυφαλλιά και την Φιλίππα! Έχουν το δικό τους τυροκομείου δική τους μικρή επιχείρηση εδώ στην Κύθνο και ασχολούνται με αγάπη και μεράκι με τη δουλειά που επέλεξαν να κάνουν παραμένοντας και υποστηρίζοντας τον τόπο τους! Δοκίμασα τα προϊόντα τους και πραγματικά ήταν παρά πολύ νόστιμα! Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και ο,τι παραμένει αυθεντικό!», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Δέσποινα Βανδή, ενώ σε μία άλλη δημοσίευση που έκανε θέλησε να εκφράσει δημόσια τον ενθουσιασμό της για τα γυρίσματα της εκπομπής. «Ευτυχιααααα!!! Είμαι τόσο ευγνώμων γι αυτό που ζω στα γυρίσματα αυτής της εκπομπής! Υπέροχα μέρη ,άνθρωποι,ιστορίες,φαγητό,συναντήσεις,αλήθεια!

@mygreece.opentv Γνωρίζουμε την Ελλάδα και τις ομορφιές της παρέα! #kythnos», έγραψε χαρακτηριστικά.

Εκτός από τους στενούς της συνεργάτες, μαζί της ήταν και ο καλός της φίλος και γνωστός ηθοποιός, Αργύρης Αγγέλου.

Έκαναν τα μπάνια τους, απόλαυσαν τον ήλιο, τη θάλασσα και τα νόστιμα παραδοσιακά εδέσματα, έκαναν τις βόλτες τους και μας ταξίδεψαν μέσα από τα social media, με τον δικό τους τρόπο!

Τέλος, στα μέσα της επόμενης σεζόν σχεδιάζεται να βγει στον αέρα και ο νέος κύκλος του X-Factor, με την Δέσποινα Βανδή να αναλαμβάνει ξανά την παρουσίαση του μουσικού talent show.