Για ακόμη μία φορά η Ελένη Φουρέιρα έγινε γνωστή worldwide, καθώς ένα από τα μεγαλύτερα hits της έχει γίνει απόλυτο viral στην Κίνα. Η «σέξι βασίλισσα της ελληνικής ποπ» είναι αυτές τις μέρες ένα από τα πιο hot πρόσωπα του κινεζικού Tik Tok, με τους εκατομμύρια χρήστες του να ανεβάζουν videos όπου χορεύουν το «Tomame».

Το «Tómame», μία από τις διεθνείς επιτυχίες της Ελένης Φουρέιρα, κυκλοφόρησε πριν από περίπου ένα χρόνο. Από την πρώτη κιόλας στιγμή, έγινε no1 στο iTunes σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ έγινε ένα από τα highest new entries στο παγκόσμιο iTunes chart και μπήκε στο New Music Friday, την πιο σημαντική λίστα του Spotify για νέες κυκλοφορίες, σε Ισπανία, Σουηδία και Φινλανδία. Μέχρι σήμερα, μετρά πάνω από 5 εκατομμύρια Spotify streams, ενώ το εντυπωσιακό music video, που επί σειρά ημερών ήταν no1 trend στο YouTube, έχει ξεπεράσει τα 14 εκατομμύρια views.

Λίγα λόγια για την Ελένη Φουρέιρα

Η Ελένη Φουρέιρα ( γενν. στις 7 Μαρτίου 1987, Φιέρι) είναι Ελληνίδα τραγουδίστρια με αλβανική καταγωγή. Γεννήθηκε στην Αλβανία, αλλά σε μικρή ηλικία μετανάστευσε με την οικογένειά της στην Ελλάδα, όπου ζει και εργάζεται έκτοτε. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της το 2007 ως μέλος των Mystique, αλλά από τη διάλυση του συγκροτήματος το 2010 ακολουθεί σόλο καριέρα. Έχει κυκλοφορήσει πέντε προσωπικούς δίσκους.

Το 2018 εκπροσώπησε την Κύπρο στο διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision με το τραγούδι Fuego, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση. Ήταν η υψηλότερη θέση που κατέλαβε ποτέ η Κύπρος στο διαγωνισμό. Από εκεί και μετά η Ελένη Φουρέιρα ακολουθεί διεθνή καριέρα.

Στα κυπριακά Super Music Awards 2019, κέρδισε δύο βραβεία: Το “Best Female Modern” και το “Best International Videoclip”. Τον Ιούνιο του 2019, εμφανίστηκε στα Mad Video Music Awards, ερμηνεύοντας το «El Ritmo Psicodelico» ενώ κέρδισε και δύο βραβεία: Τα “Best Female Modern” και “Song Of The Year MAD Radio”. Τον ίδιο μήνα, συμμετείχε και στο GayPride της Βαρκελώνης αλλά και στο ελληνικό Color Day Festival. Στις 5 Ιουλίου 2019 κυκλοφόρησε το τραγούδι «Loquita» σε συνεργασία με τον Claydee και στις 3 Σεπτεμβριου κυκλοφόρησε το τραγούδι «Άλλο Level» με τον Lil Barty.

Τη σεζόν 2019-2020 βρισκόταν στην κριτική επιτροπή του ελληνικού μουσικού σόου «The Final Four» που προβάλλονταν από τον ΑΝΤ1.

Στις 3 Μαρτίου 2020 κυκλοφόρησε το τραγούδι «Yayo», στο οποίο, αν και δεν αναφέρεται στον τίτλο, συμμετέχει στα φωνητικά ο ράπερ Kareem Kalokoh. Στις 19 Ιουνίου κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι, με τίτλο «Temperatura», το οποίο κυκλοφόρησε και σε ισπανική εκδοχή στις 3 Ιουλίου.

Στις 27 Αυγούστου 2020 επιβεβαίωσε πως έχει ξεκινήσει να γράφει νέα τραγούδια στο studio,ενώ έχει δουλέψει ήδη σε νέα κομμάτια με τον Claydee και τους Arcade. Το Μάρτιο επιβεβαίωσε πως προετοιμάζει νέο album καθώς έγραψε σε ένα post στο Twitter:”This is the start of a new era” δηλαδή το ξεκίνημα μιας νέας περιόδου,νέας μουσικής εποχής.H πληροφορία επιβεβαιώνεται και από το Genius καθώς υπάρχει ήδη ένα αρχείο με το όνομα “EF5” που περιλαμβάνει το “Yayo” και το “Temperatura” ως lead singles.Αυτό θα είναι το πρώτο International Album της και θα περιέχει μόνο ξενόγλωσσα κομμάτια αλλά και συνεργασίες. ΕF5* On Genius