Η ξεκαρδιστική αστυνομική κωμωδία», η πιο επιτυχημένη εισπρακτικά ταινία του 2020, κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στις 22:00, από το Novacinema1HD! Αυτή τη φορά το αχτύπητο δίδυμο των Γουίλ Σμιθ και Μάρτιν Λόρενς επιστρέφει ως μέλος μιας επίλεκτης ομάδας του αστυνομικού τμήματος του Μαϊάμι, και, στην τελευταία δουλειά τους, έρχονται αντιμέτωποι με εκδικητικά φαντάσματα του παρελθόντος.

Η ταινία «έσπασε τα ταμεία», ξεπερνώντας παγκοσμίως σε εισπράξεις τα 424 εκατομμύρια δολάρια, ενώ είναι η πιο επιτυχημένη και από τις τρεις ταινίες των «Bad Boys». Το πρωταγωνιστικό δίδυμο πλαισιώνουν οι Βανέσα Χάτζενς και Πάολα Νούνιες, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Αντίλ Ελ Αρμπί και Μπιλάλ Φαλάχ. Το «Bad Boys for Life» θα είναι διαθέσιμο και στις υπηρεσίες Nova On Demand και Nova Go, έτσι ώστε οι συνδρομητές της Nova να έχουν την ευκαιρία να το απολαύσουν όποτε θέλουν και όπου και αν βρίσκονται!