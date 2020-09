Ο διάσημος ράπερ, αποφάσισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα βίντεο που…ουρεί πάνω σ’ένα βραβείο Γκράμι. Το βίντεο κοινοποιήθηκε στο Twitter και έλαβε πάνω από μισό εκατομμύριο like.



O σκοπός αυτού του βίντεο είναι να προβληματίσει και να εκφράσει τους προβληματισμούς του σχετικά με τις δισκογραφικές εταιρείες, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, ”κλέβουν” τη δύναμη από τους ίδιους τους μουσικούς και ελέγχουν πλήρως τη δουλειά τους. Ο Γουέστ δεν έχει τη δυνατότητα να βγάλει άλλη μουσική, καθώς είναι δεσμευμένος στις συμβάσεις που έχει υπογράψει.

Στην λεζάντα του επίμαχου βίντεο, γράφει ”Πιστέψτε με…δεν θα σταματήσω”. Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά την προσπάθεια του να αποδεσμευτεί από τα συμβόλαια με τις δισκογραφικές Universal και Sony και αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής του.

Επιπλέον, κοινοποίησε ακόμη 3 tweets, στα οποία…υπόσχεται πως θα ελευθερώσει τους μουσικούς, ενώ ”δεσμεύεται” να μην σταματήσει εδώ. Έπειτα, δηλώνει ευγνώμων που βρίσκεται σε ισχυρή θέση και μπορεί να αλλάξει την βιομηχανία της μουσικής.

I wonder if Universal gonna call me … I promise I have more ideas … I will not stop I PROMISE YOU ON GOD

THIS MOMENT IS GOING TO CHANGE THE MUSIC INDUSTRY FOR GOOD … I FEEL SO HUMBLED AND BLESSED THAT GOD HAS PUT ME IN A STRONG ENOUGH POSITION TO DO THIS … EVERYONE KEEP PRAYING … ITS WORKING … I AM ON MY KNEES THIS MORNING

— ye (@kanyewest) September 16, 2020