Ο γνωστός και αγαπημένος ηθοποιός Μάθιου Πέρι, γνωστός μεταξύ άλλων για τον πολύ επιτυχημένο ρόλο του ως Τσάντλερ στα “Φιλαράκια” διαθέτει ένα εντυπωσιακό διώροφο σπίτι στο εξωτικό Μαλιμπού. Ο γνωστός ηθοποιός αποφάσισε να πουλήσει το πολυτελές ακίνητό του για 14,95 εκατομμύρια δολάρια. Την απόφασή του έκανε γνωστή στο κοινό και τους εν δυνάμει ενδιαφερόμενους την προηγούμενη Δευτέρα.

Ο Μάθιου Πέρι απέκτησε πολλά ακίνητα σε όλη την Καλιφόρνια την περασμένη δεκαετία. Το συγκεκριμένο οίκημα, ανακατασκευάστηκε από τον δημοφιλή αρχιτέκτονα με έδρα το Λος Άντζελες, Scott Gillen, και αγοράστηκε από τον ηθοποιό το 2011 για 12 εκατ. δολάρια. Ο 51χρονος ηθοποιός πέρασε μεγάλο μέρος της καραντίνας σε αυτό το σπίτι στο Μαλιμπού, από το οποίο δημοσίευσε πολλές φωτογραφίες στα προσωπικά του social media.

*Ο Μάθιου Λάνγκφορντ Πέρι είναι Αμερικανός-Καναδός ηθοποιός της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Περισσότερο γνωστός είναι για τον ρόλο του στη δημοφιλέστατη σειρά NBC, Τα Φιλαράκια, ως Chandler Bing, η οποία διήρκεσε από το 1994 έως και το 2004. Ενώ το 2006, συμμετείχε στη γνωστή τηλεοπτική ταινία The Ron Clark Story.[2][3] Παράλληλα και έως το 2007, πρωταγωνίστησε στη σειρά Studio 60 on the Sunset Strip.

Εκτός από την τηλεόραση έχει συμμετάσχει και σε αρκετές ταινίες όπως στο Fools Rush In (1997), το The Whole Nine Yards (2000) και το 17 Again (2009). Το 2010, συμμετείχε για πρώτη φορά ως ηθοποιός φωνής στο βιντεοπαιχνίδι Fallout: New Vegas. Το 2011, συνδημιούργησε και συνέγραψε το σενάριο της τηλεοπτικής σειράς Mr. Sunshine, το ίδιο (εκτός από το σενάριο), έκανε και στη σειρά The Odd Couple, στην οποία πρωταγωνιστεί έως και σήμερα.

Το 1994 ήρθε η πρόταση για την συμμέτοχη στα «Φιλαράκια». Ήταν μόλις 24 ετών, όταν τα «Φιλαράκια» γνώρισαν τεράστια επιτυχία και του άλλαξαν την ζωή. Ήταν η πέμπτη του συμμετοχή σε τηλεοπτική σειρά και ξαφνικά μέσα σε ένα χρόνο έγινε διάσημος τηλεοπτικός αστέρας. «Δεν ήμουν σπάταλος, έτσι το πρώτο πράγμα που αγόρασα ήταν ένα καναπές, τον οποίο χάρηκα πολύ. Μετά από άλλες δύο επιτυχημένες σεζόν αγόρασα ένα σπίτι», ανέφερε ο ίδιος σε συνέντευξη του.Η συνταγή της επιτυχίας ήταν, πέρα από το καλογραμμένο σενάριο, τις ατάκες και την καλή σκηνοθεσία, η χημεία ανάμεσα στους ηθοποιούς. Για αυτό και η σειρά έχει επιτυχία ακόμα και σήμερα που προβάλλεται σε επανάληψη.