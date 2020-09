Η πορεία του Βρετανού ηθοποιού διήρκησε 60 χρόνια, με τον ίδιο να αποτελεί εμβληματική μορφή τόσο στον κινηματογράφο, όσο και στο θέατρο. Έγινε γνωστός, κυρίως, μέσα από τον ρόλο του ”κακού” Hugo Drax στην ταινία του Τζέιμς Μποντ Επιχείρηση Μούνρεϊκερ, αλλά και στην συμμετοχή του σε επιτυχημένες ταινίες όπως ”Το όνομα του Ρόδου”, ”Ronin”, ”Munich” και ”The Day of the Jackal”. Για την ερμηνεία του στην ταινία ”Of Gods and Men” κέρδισε το βραβείο Cezar Β’ Ανδρικού Ρόλου το 2011.

Λίγα λόγια για τον ηθοποιό

Ο Michael Lonsdale είχε γεννηθεί στο Παρίσι από Γαλλίδα μητέρα και Βρετανό πατέρα. Έζησε σε πολλές πόλεις, μεταξύ αυτών στο Λονδίνο, και αργότερα στη μετακόμισε στο Μαρόκο. Επέστρεψε στο Παρίσι με σκοπό να ασχοληθεί με τη ζωγραφική, όμως η υποκριτική τον κέρδισε και έκανε το ντεμπούτο του στα 24 του. Επιπλέον, του άρεσε η λογοτεχνία και ήταν ο συγγραφέας 10 βιβλίων.