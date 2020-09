Ένα πανέμορφο κοριτσάκι έφερε στο κόσμο η Gigi Hadid πριν λίγες ημέρες. Οι φήμες ότι η ίδια είχε γεννήσει είχαν κυκλοφορήσει εδώ και καιρό, ωστόσο το βράδυ της Πέμπτης ο σύντροφός της Zayn Malik επιβεβαίωσε μέσα από τα social media το χαρμόσυνο γεγονός.

Ο Μάλικ, διάσημος τραγουδιστής, δημοσίευσε στο Twitter μια τρυφερή φωτογραφία της κόρης του, με το παρακάτω μήνυμα: «Το κοριτσάκι μας είναι εδώ, υγιές και όμορφο! Δεν μπορώ να περιγράψω πως νιώθω αυτή τη στιγμή, είναι αδύνατο. Η αγάπη που νιώθω για αυτό το μικροσκοπικό πλάσμα είναι αδιανόητο. Ευγνώμων που τη γνώρισα, περήφανος που τη λέω δική μου και ευγνώμων ξανά για τη ζωή που θα έχουμε μαζί».

Our baby girl is here, healthy & beautiful🙏🏽❤️to try put into words how i am feeling right now would be an impossible task. The love i feel for this tiny human is beyond my understanding.Grateful to know her, proud to call her mine, & thankful for the life we will have together x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw

— zayn (@zaynmalik) September 24, 2020