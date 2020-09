Καλεσμένος στο «Πρωινό» ήταν ο Γιάννης Μπέζος προκειμένου να μιλήσει για την πρεμιέρα της σειράς του ΑΝΤ1, «Παρουσιάστε» Η Φαίη Σκορδά ξεκινώντας τη συνέντευξη του είπε: «Ρώτησα τη Λίτσα Πατέρα και μου είπε ότι η σημερινή μέρα είναι πάρα πολύ δυνατή. Πιστεύεις;».

Ο Γιάννης Μπέζος δεν περίμενε μία τέτοια ερώτηση. Έμεινες άφωνος. Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε αμηχανία. Μέχρι που απάντησε στην παρουσιάστρια: «Τι να πιστεύω; Τα άστρα; Εσύ τι λες; Πιστεύω τα άστρα; Θα αστειεύεσαι βέβαια! Παρόλα αυτά, γράφω ως θετική την αντίδραση της κα Πατέρα. Αλλά όχι, δεν πιστεύω σε τίποτα από όλα αυτά. Να στο πω ανοιχτά, δεν πιστεύω στ’ αστέρια».

Η

Η Φαίη Σκορδά συνέχισε τις ερωτήσεις της προσπαθώντας να βρει σε τι μπορεί να πιστεύει ο ηθοποιός.

«Το μάτι το πιστεύεις;», τον ρώτησε. Και ο ηθοποιός της απάντησε: «Όχι. Όλα αυτά είναι θέμα αυθυποβολής», υπογραμμίζοντας ότι «η βλακεία είναι ακατανίκητη, δεν έχει αντίπαλο. Εάν μπεις στο γήπεδο αυτό θα λερωθείς, επομένως δεν μπαίνεις καθόλου και τελειώνει η ιστορία».

Πρεμιέρα για το «Παρουσιάστε»

Η σειρά «Παρουσιάστε» θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Φαντάροι, καταδρομείς, αρβύλες, σκοπιές, ΚΨΜ, αλλά και… μια ελληνίδα μάνα, ένας influencer, ένας πλαστικός χειρουργός, μία γραμματέας-τζογαδόρος, ένα τροχόσπιτο. Το Παρουσιάστε από σήμερα, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00 «κατατάσσεται» στο καινούριο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Δύο στρατόπεδα σε παραμεθόριο περιοχή. Δύο διοικητές στη μέση μιας «μάχης» που προϋπάρχει για μια γυναίκα και φουντώνει για μία θέση Ταξίαρχου!

Ο ένας στρατολάγνος, στιγνός μιλιταριστής με στρατόπεδο «Προβλεπέ» και ο άλλος το «απόλυτο Χύμα»!

Γούλας ο ένας, Σκορδάς ο άλλος! Ορκισμένοι εχθροί!

Ο Λευτέρης Γούλας (Γιάννης Μπέζος), διοικητής του σκληροπυρηνικού στρατοπέδου καταδρομέων, θα προσπαθήσει με θεμιτά και (κυρίως) αθέμιτα μέσα να αποκλείσει τον «γείτονα» διοικητή, Θανάση Σκορδά (Μανώλης Μαυροματάκης), απ’ την κούρσα της διαδοχής στη θέση του ηγέτη της Ταξιαρχίας.

Η κατάσταση όμως ξεφεύγει, όταν τα δύο στρατόπεδα συγχωνεύονται προσωρινά και αναγκάζονται να «συγκατοικήσουν» μοιράζοντας αρμοδιότητες και… πονοκεφάλους στον απερχόμενο Ταξίαρχο (Θοδωρής Κατσαφάδος).

Τι θα γίνει όταν ένα στρατόπεδο γεμάτο σκληρά εκπαιδευμένους κομάντος θα πρέπει να συνυπάρξει με ένα στρατόπεδο που ο πιο σκληρός του φαντάρος, έχει τη μάνα του (Λένα Ουζουνίδου) σταθμευμένη απ’ έξω, με τροχόσπιτο;

Τι θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου – Επεισόδιο 1

Προβλεπέ VS Χυμαδιό. Σκληρά εκπαιδευμένοι κομάντος VS του Σκορδά το χάνι! Κάπου στην παραμεθόριο βρίσκονται δύο γειτονικά, αλλά τελείως διαφορετικά στρατόπεδα με δύο διοικητές σε μεγάλη κόντρα και με άλυτους λογαριασμούς από το παρελθόν! To στρατόπεδο των καταδρομέων που λειτουργεί υπό τις διαταγές του συνταγματάρχη Γούλα, περιμένει ένα πολύ σημαντικό μηχάνημα του ΝΑΤΟ. Το μηχάνημα όμως, από λάθος στη μεταφορά, καταλήγει στο γειτονικό στρατόπεδο του μισητού εχθρού, συνταγματάρχη Θανάση Σκορδά. Στο όχι και τόσο πειθαρχημένο αυτό στρατόπεδο, που ο πιο σκληρός του φαντάρος έχει τη μάνα του σταθμευμένη απ’ έξω με τροχόσπιτο, φτάνει και ο νεοσύλλεκτος Τάσος Καρυπίδης, που γίνεται μάρτυρας αυτής της σκληρής κόντρας των δύο διοικητών. Ο Σκορδάς βιώνει το προσωπικό του δράμα, καθώς ο γιος του φεύγει μακριά του για να σπουδάσει στην Αγγλία χωρίς να τον προειδοποιήσει. Ο Σκορδάς ξεσπάει, λοιπόν, στην κόντρα για το ποιος θα κρατήσει το μηχάνημα και προς το παρόν κερδίζει την πρώτη «μάχη». Ο Γούλας τότε παίρνει απόφαση να κάνει δολιοφθορά στο μηχάνημα, την ίδια ώρα που ο τοπικός άρχοντας του χωριού, ο Φίλης Ρόιδος, έχει μπει στην ίδια διαδικασία από παρεξήγηση. Θα επιζήσει το σημαντικό μηχάνημα της κόντρας των δύο διοικητών;