Γεγονός είναι πλέον το πρώτο debate μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν, το οποίο πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Κλίβελαντ. Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε κοκορομαχία με ύβρεις και προσβολές εκατέρωθεν (Διαβάστε εδώ αναλυτικά όλα όσα συνέβησαν στο debate των ΗΠΑ). Σύμφωνα με εκτίμηση του CNN, «νικητής» αναδείχτηκε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν.

Φυσικά, δεν ήταν λίγοι αυτοί που σχολίασαν τις εμφανίσεις των συζύγων των δύο υποψηφίων. Μελάνια Τραμπ και Τζιλ Μπάιντεν φόρεσαν την απαραίτητη μάσκα τους και κάθισαν στην αίθουσα με τα λιγοστά άτομα για να παρακολουθήσουν το πρώτο debate για τις εκλογές.

Η 50χρονη Μελάνια φόρεσε ένα ριγέ κοστούμι των αγαπημένων της Dolce & Gabbana αξίας 3.340 δολαρίων και φυσικά γόβες Christian Louboutin αξίας 695 δολαρίων. Κοντά της βρέθηκαν δύο από τα παιδιά του προέδρου Τραμπ, η Ιβάνκα και ο Έρικ.

Στο «αντίπαλο στρατόπεδο» η Τζιλ Μπάιντεν με πιο κλασική εμφάνιση φορούσε ένα πράσινο μεταξωτό φόρεμα με μια λεπτομέρεια με κρόσσια που συνηθίζει όπως λένε όσοι την γνωρίζουν να έχει στα ρούχα της από το 2017.

Αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης και οι δύο έσπευσαν στο πλευρό των συζύγων τους. Η Μελάνια πέταξε τη μάσκα μιας χρήσης που φορούσε, έβαλε το πιο ωραίο χαμόγελό της – σε αντίθεση με την ανέκφραστη (ή θυμωμένη) έκφραση που έχει συλλάβει πολλές φορές ο φωτογραφικό φακός – και στάθηκε στο πλευρό του Τραμπ. Η Τζιλ έσπευσε να αγκαλιάσει με εγκαρδιότητα τον Μπάιντεν, χωρίς να απολέσει την μάσκα της.



Κάποιοι σχολίασαν τη κίνηση της Μελάνια απλά να σταθεί δίπλα στον Τραμπ χωρίς να τον αγκαλιάσει ή να τον χαιρετήσει.

Ενώ και η αγκαλιά της Τζιλ Μπάιντεν βρήκε τη θέση της στο Twitter

One thing there’s no debate on:@DrBiden is a better hugger than the current First Lady. pic.twitter.com/jJpJU3Frr9

— Julie Cohen (@FilmmakerJulie) September 30, 2020