Εδώ και λίγες ώρες κυκλοφορεί ως είδηση η πληροφορία ότι η δικηγόρος και πολιτικός, Ζωή Κωνσταντοπούλου συζητά την συμμετοχή της στο γνωστό, τηλεοπτικό σόου τραγουδιού, Just the two of us. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεοπτικής εκπομπής “Ευτυχείτε” με την Κατερίνα Καινούργιου η Ζωή Κωνσταντοπούλου δέχτηκε πρόταση να τραγουδήσει στην σκηνή του Just the two of us.

Πληροφορίες της πρωινής εκπομπής του Open ανέφεραν ότι προηγήθηκε ραντεβού της γνωστής πολιτικού με τον παρουσιαστή, παραγωγό και ψυχή του show, Νίκο Κοκλώνη ο οποίος της έκανε την πρόταση για να συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Tlife και ύστερα από την επικοινωνία με την πολιτικό η ίδια απάντησε ρητά και κατηγορηματικά χωρίς να αφήνει κανένα περιθώριο για περαιτέρω συζητήσεις : «Όχι δεν υπάρχει περίπτωση» αποκλείοντας όλα τα σενάρια και τις φήμες που την ήθελαν να συζητά και να σκέφτεται την πρόταση για το τηλεοπτικό σόου τραγουδιού.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο σύντροφός της, Διαμαντής Καραναστάσης εκφράζει την αγάπη του

Πριν λίγες μέρες ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, Διαμαντής Καραναστάσης, εξέφρασε πρώτη φορά δημοσίως τα αισθήματα του για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Η Ζωή είναι ένας άνθρωπος που την αγαπώ και με αγαπάει πολύ. Είναι σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου, ο οποίος πιστεύει πάρα πολύ σε μένα. Έρχεται στις πρόβες μου, στις γενικές δοκιμές, στις παραστάσεις μου, ατελείωτες φορές, σε φάση που της λέω “δεν κουράστηκες;”», αναφέρει ο γνωστός ηθοποιός για τη σχέση του με την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Secret.

Ο Διαμαντής Καραναστάσης έχει δύο παιδιά από τον γάμο του με τη σκηνοθέτιδα Μαριάννα Κάλμπαρη, τα οποία αποτελούν το πιο σημαντικό κομμάτι στη ζωή του. Όπως, μάλιστα, εκμυστηρεύεται, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που εκτιμά στη Ζωή είναι η στάση της απέναντι στα δύο του παιδιά: «Η Ζωή είναι ένα δώρο για τα παιδιά μου και τη ζωή μου. Τα αγαπάει και την αγαπούν. Τους δίνει πολύ χρόνο και αγάπη», αναφέρει.

Οι δυο τους όπως μαρτυρούν και οι κοινές τους φωτογραφίες στα social media περνούν πολύ χρόνο μαζί. Τον Αύγουστο ο φωτογραφικός φακός είχε πετύχει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Διαμαντή Καραναστάση στο Κηποθέατρο Παπάγου, όπου παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Το Παγκάκι», με τον Γιώργο Κιμούλη και τη Φωτεινή Μπαξεβάνη.

Οι δυό τους πόζαραν χαμογελαστοί με τους πρωταγωνιστές.