Η πασίγνωστη ράπερ, Nicki Minaj πλέει σε πελάγη ευτυχίας, καθώς εδώ και δύο ημέρες κρατά σφιχτά στην αγκαλιά της τo πρώτο της παιδί. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγή του αμερικανικού ‘’People΄΄, η πάμπλουτη καλλιτέχνης και ο σύζυγός της, Kenneth “Zoo” Petty, έγιναν γονείς στις 30 Σεπτεμβρίου. Το φύλο του μωρού δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό.

Η 37χρονη είχε κάνει γνωστή την είδηση της εγκυμοσύνης της κάνοντας μερικές αναρτήσεις στο Instagram τον Ιούλιο. Στις φωτογραφίες αυτές είδαμε τη Minaj να φορά μόνο το σέξι μπικίνι της και πλατφόρμες στιλέτο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. #Preggers 💛 Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Barbie (@nickiminaj) στις 20 Ιούλ, 2020 στις 7:21 πμ PDT

Ο γάμος της Nicki Minaj

Να θυμίσουμε ότι η σχέση της και ο γάμος της με τον πατέρα του παιδιού της έχει γίνει αντικείμενο έντονης κριτικής παγκοσμίως, καθώς ο Petty είναι καταδικασμένος για ανθρωποκτονία και για σεξουαλικής φύσεως κακουργήματα. Είχε μάλιστα μείνει για 7 χρόνια στη φυλακή για φόνο πρώτου βαθμού, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στα αμερικανικά Μέσα.

Λίγα λόγια για τη Νίκι Μινάζ

Η Ονίκα Τάνυα Μαράζ (γεννημένη στις 8 Δεκεμβρίου,1982) γνωστή επαγγελματικά ως Νίκι Μινάζ (/mɪˈnɑːʒ/), είναι ράπερ, στιχουργός, ηθοποιός και μοντέλο από το Τρινιντάντ. Γεννημένη στo Σεντ Τζέιμς του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, και μεγαλωμένη στο Κουινς των Ηνωμένων Πολιτειών, έγινε γνωστή στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας αφού κυκλοφόρησε τα mixtapes Playtime Is Over (2007), Sucka Free (2008), and Beam Me Up Scotty (2009). Η εκκεντρική καλλιτέχνιδα γνώρισε μεγάλη επιτυχία όταν κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ της Pink Friday, στο οποίο συμμετείχε ο Eminem, η Rihanna, ο Kanye West και o Drake φτάνοντας στην πρώτη θέση των τσαρτς. Έχει κυκλοφορήσει άλλα τρία άλμπουμ, το Pink Friday- Roman Reloaded (2012), The Pinkprint (2014) και Queen (2018), τα οποία γνώρισαν και αυτά τεράστια εμπορική επιτυχία. Η τραγουδίστρια έχει κάνει συνεργασίες με πολλούς καλλιτέχνες και έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους.

Έχει σπάσει το ρεκόρ του YouTube για τις περισσότερες προβολές σε μια μέρα τρεις φορές και είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα όλων των εποχών που έχει πάνω από 100 τραγούδια στο Billboard Hot 100. Είναι η δεύτερη ράπερ μετά τον Eminem που κατέχει στο δυναμικό της διαμαντένιο δίσκο, καθώς το Super Bass έχει πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα. Μετά από χρόνια στον χώρο της μουσικής, οι πολλές επιτυχίες, οι τολμηροί στίχοι και μπάρες της, οι εμφανίσεις και η επιρροή της στο κοινό έχουν στέψει την τραγουδίστρια με τον τίτλο της Βασίλισσας της Ραπ. Πολύ γνωστά και επιτυχημένα σόλο τραγούδια της είναι το Super Bass, Starships, Anaconda και Chun-Li.