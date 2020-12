Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Τζέρεμι Μπούλοχ, την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου στο Λονδίνο. Αποτελούσε γνωστή φυσιογνωμία της αγαπημένης σειράς ταινιών ”Star Wars”. Ο Βρετανός ηθοποιός ο υποδυόταν τον ”Boba Fett” στο «The Empire Strikes Back and Return Of The Jedi», ενώ είχε συμμετάσχει και πρωταγωνιστήσει σε πολυάριθμες παραγωγές.

Jeremy Bulloch was the quintessential English gentleman. A fine actor, delightful company & so kind to everyone lucky enough to meet or work with him. I will deeply miss him & am so grateful to have known him. 💔 #RIP_DearJeremy pic.twitter.com/SMvjtQsSwZ

— Mark Hamill (@HamillHimself) December 17, 2020