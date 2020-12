Το δεύτερο άλμπουμ του για το 2020 κυκλοφόρησε ο Eminem, λίγο πριν το τέλος της χρονιάς. Πρόκειται για το «Music To Be Murdered By – Side B», που ουσιαστικά είναι μια πολυτελής έκδοση της τελευταίας δισκογραφικής δουλειάς του στην οποία περιέχονται συνολικά 36 τραγούδια, τα 20 τραγούδια από το «Music To Be Murdered By» και άλλα 16 καινούργια κομμάτια.

Το «Music To Be Murdered By» κυκλοφόρησε από τις Shady Records, Aftermath Entertainment και Interscope Records / Universal Music στις 17 Ιανουαρίου 2020 και έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200 για να γίνει το δέκατο άλμπουμ του Eminem που κατακτά την κορυφή του συγκεκριμένου chart. Παράλληλα με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του, ο Eminem αποκαλύπτει το music video για το τραγούδι «GNAT» σε σκηνοθεσία του Cole Bennett.

Κύρια χαρακτηριστικά των νέων τραγουδιών του άλμπουμ «Music To Be Murdered By – Side B», η επιθετικότητα και ο δηκτικός λόγος του ράπερ, ο οποίος χρησιμοποιεί και επίκαιρους όρους, από το λεξικό της πανδημίας που έχουν γίνει πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας όπως – μεταξύ άλλων -κοινωνική αποστασιοποίηση, αντισηπτικό χεριών και καραντίνα.

Ο Eminem συνεργάζεται στο «Music To Be Murdered By – Side B» με παλιούς και νέους φίλους του όπως ο Dr. Dre, ο Ty Dolla $ign, η Skylar Grey και ο DJ Premier, μεταξύ άλλων.



Υπενθυμίζεται ότι στο αρχικό άλμπουμ συμμετείχαν ονόματα όπως ο εκλιπών Juice WRLD (στο «Godzilla»), ο Ed Sheeran, ο Anderson Paak και αρκετοί άλλοι. Να σημειωθεί ότι ο τίτλος του «Music To Be Murdered By» είναι μια ωδή στον ομώνυμο δίσκο του σπουδαίου σκηνοθέτη Alfred Hitchcock, από το μακρινό 1958.

Η απάντηση στον Μπαράκ Ομπάμα για το «Lose Yourself»

Εν τω μεταξύ, την περασμένη εβδομάδα, ο Μπαράκ Ομπάμα ξεκίνησε μια νέα σειρά στο Instagram στην οποία κάνει αναδρομή στην προεδρία του για να τη συνδέσει με τα απομνημονεύματά του με τίτλο «A Promised Land» που κυκλοφόρησαν πρόσφατα. Σε βίντεο ο Μπαράκ Ομπάμα ανέφερε ότι στράφηκε στη χιπ χοπ προκειμένου να συγκεντρώνεται κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του για τη διεκδίκηση της προεδρίας των ΗΠΑ το 2008. Ο Ομπάμα ανέφερε επίσης τα δύο τραγούδια που τον ενέπνευσαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής καμπάνιας, «My 1st song» του Jay Z και το «Lose Yourself» του Eminem.

«Όποτε χρειαζόμουν κάποια έμπνευση για την προεδρική εκστρατεία, συχνά στρεφόμουν στη μουσική». Μόλις ο Eminem εντόπισε το βίντεο του Ομπάμα, το κοινοποίησε στο Instagram για να το μοιραστεί με εκατομμύρια ακόλουθούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ράπερ από το Ντιτρόιτ κοινοποίησε το βίντεο στο Instagram με το emoji που συμβολίζει ευχαριστίες. Τον Νοέμβριο το «Lose Yourself» ήταν στη λίστα των αγαπημένων τραγουδιών που δημοσιοποίησε στο Spotify, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ στο πλαίσιο προώθησης του βιβλίου του.

