Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η γνωστή τραγουδίστρια Ariana Grande, καθώς λίγο πριν φύγει το 2020 αρραβωνιάστηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Dalton Gomez. Η 27χρονη σταρ της ποπ μοιράστηκε τα νέα με τους διαδικτυακούς της φίλους ανεβάζοντας παράλληλα μία φωτογραφία με το μαργαριταρένιο δαχτυλίδι που της προσέφερε ο αγαπημένος της.

Η 27χρονη, επιβεβαίωσε την ευχάριστη είδηση το βράδυ της Κυριακής με μια σειρά φωτογραφιών στον λογαριασμό της στο Instagram γράφοντας χαρακτηριστικά «Για πάντα και κάτι παραπάνω». Στις φωτογραφίες η ίδια ποζάρει αγκαλιά με τον αγαπημένο της. Σύμφωνα με το People το ζευγάρι είναι ενθουσιασμένο, ενώ την είδηση αγκάλιασαν και οι γονείς του ζεύγους.

Ο μάνατζερ της Ariana, Scooter Braun συνεχάρη την Grande γράφοντας πως δεν θα μπορούσε να είναι πιο χαρούμενος ενώ ευχές έστειλε και η Hailey Bieber. Η 27χρονη είναι ζευγάρι με τον Dalton από τον Ιανουάριο του 2020 και τον Μάιο έκαναν την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση στο βιντεοκλιπ της Grande, Stuck with U.

Σημειώνεται πως στο παρελθόν η Grande υπήρξε αρραβωνιασμένη με τον Pete Davidson μέχρι τον Οκτώβριο του 2018 και από τότε υποσχέθηκε πως δεν θα επισημοποιήσει άλλη σχέση της στα social media.

Η επιτυχημένη Αριάνα Γκράντε

Η Αριάνα Γκράντε Μπουτέρα γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου 1993, και είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός με ιταλικές ρίζες. Έκανε το ντεμπούτο της ως ηθοποιός το 2008, με εμφάνιση στο Θέατρο Μπρόντγουεϊ. Τηλεοπτικά, έγινε γνωστή από τη σειρά Victorious, η οποία και προβλήθηκε από το κανάλι Nickelodeon, και έτσι έγινε παγκοσμίως γνωστή.

Τα πρώτα βήματα στη μουσική σκηνή έγιναν μέσω της σειράς αυτής, συμμετέχοντας στο σάουντρακ. Υπέγραψε ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Republic Records και κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της, Yours Truly το 2013, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 1 στο Billboard 200 των ΗΠΑ. Το πρώτο σινγκλ του άλμπουμ, “The Way”, έκανε ντεμπούτο στις πρώτες 10 θέσεις του Billboard Hot 100 με τους κριτικούς να τη συγκρίνουν με τη Mαράια Κάρεϊ.

Το 2014 κυκλοφόρησε το δεύτερο της άλμπουμ, ”My Everything”, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Billboard 200 καθώς και σε πολλές άλλες χώρες, ενώ το 2016 κυκλοφόρησε το τρίτο της άλμπουμ, με τίτλο ”Dangerous Woman”, που έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 2 του Billboard 200.

Το τέταρτο άλμπουμ της κυκλοφόρησε το 2018 με τίτλο ”Sweetener”, και έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 1 στο Billboard 200. Το Sweetener κατέρριψε επιπλέον το ρεκόρ για το ποπ άλμπουμ από γυναίκα με τα περισσότερα streams μέσα σε μία εβδομάδα, μετρώντας 126,7 εκατομμύρια ακροάσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Τον Φλεβάρη του 2019 κυκλοφόρησε το πέμπτο της άλμπουμ, έξι μόλις μήνες μετά την κυκλοφορία του Sweetener, με τίτλο ”Thank you, Next”, το οποίο έσπασε ένα ρεκόρ 5 λεπτά μετά την κυκλοφορία του, κάνοντας το έτσι το πιο γρήγορο άλμπουμ που έφτασε την πρώτη θέση στα iTunes σε διάστημα μόνο πέντε λεπτών. Τα τραγούδια Τhank U, Next και 7 Rings έφτασαν την 1η, την 2η και την 3η θέση στο Billboard Hot 100 και έτσι έγινε η πρώτη γυναίκα που το κατάφερε και παγκοσμίως η δεύτερη μετά τους The Beatles το 1964.

