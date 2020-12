Θλίψη σκόρπισε στην βρετανική τηλεόραση η είδηση του θανάτου του Charles Campion, ο οποίος αποτελούσε μέλος της κριτικής επιτροπής του δημοφιλούς ριάλιτι μαγειρικής ”MasterChef”. Η γνωστοποίηση της δυσάρεστης είδησης πραγματοποιήθηκε μέσα από σχετική ανάρτηση στα social media, με συνάδελφο να μεταφέρει τα θλιβερά νέα.

Ο Dan Saldino εξέφρασε την θλίψη του, γράφοντας σε ανάρτηση πως «Δεν θα ξεχάσω τις περιπέτειες μας και τα προγράμματα που φτιάξαμε παρέα», ενώ ο Tracey MacLeaod συμπλήρωσε πως «Ζούσε με την οικογένειά του και συχνά μιλούσε για αυτούς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων».

Rest in peace Charles Campion – a lover of good food (and food stories) and a great friend of @BBCFoodProg I will never forget our adventures in the land of boudin noir and the programmes we made together. Farewell friend. https://t.co/nutwYgFmxS

