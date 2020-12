Στα ύψη η τηλεθέαση του μεγάλου τελικού του J2US καθώς έφτασε μέχρι και στο 40,1%. Την παράσταση έκλεψαν οι νικητές αλλά κυρίως η Άννα Βίσση και η Δέσποινα Βανδή που βρέθηκαν μαζί στη σκηνή του show. Αυτή ήταν η στιγμή που το J2US έκανε τα υψηλότερά του νούμερα. Συγκεκριμένα, στο τέταρτο 01:15 – 01:29, το J2US σκαρφάλωσε στο 40,1% στο δυναμικό κοινό, ενώ στο γενικό σύνολο έφτασε στο 38%.

Ο μεγάλος τελικός του show ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 2 τα ξημερώματα, με τον Νάσο Παπαργυρόπουλο και την Ζόζεφιν να αναδεικνύονται νικητές τραγουδώντας το Phantom of the opera. Ο Νάσος Παπαργυρόπουλος με παρτενέρ την τραγουδίστρια Ζοζεφίν κέρδισαν το φετινό just the 2 of us τραγουδώντας τον τελικό το Phantom of the opera.

Λόγω της παρουσίας της Άννας Βίσση στο σόου που διήρκησε περίπου δύο ώρες ο νικητής του φετινού μουσικό σόου αναδείχθηκε με ….συνοπτικές διαδικασίες στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής…

Το φιλί στο στόμα

Δέσποινα Βανδή και Αννα Βίσση. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά τηλεοπτικά, στο πλατό του J2US και με έναν απρόσμενο τρόπο έλυσαν μια κόντρα που τις χωρίζει τα τελευταία 25 χρόνια. Τραγούδησαν μαζί και στο τέλος σφράγισαν την βραδιά με ένα φιλί στο στόμα.

Η καλλιτεχνική αυτή συνάντηση έτυχε αποθεωτικής υποδοχής από τον κόσμο στα social media ενώ ο παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης αποκάλυψε πως η πρώτη συνάντηση των δύο γυναικών έγινε στο σπίτι του πριν λίγες μέρες και ότι χρειάστηκε μόλις 1 λεπτό για να γίνουν φίλες. Οι δύο τραγουδίστριες αφήσαν να εννοηθεί ότι η αποψινή τους συνάντηση επί σκηνής δεν θα είναι η τελευταία.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις