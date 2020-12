Η Άννα Βίσση και η Δέσποινα Βανδή εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μαζί on stage, στον τελικό του Just The 2 Of Us, το βράδυ του Σαββάτου και έγραψαν ιστορία, καθηλώνοντας το κοινό και «τρελαίνοντας» τα social media και το YouTube, με τον καταιγισμό από τη συνεργασία τους να συνεχίζεται αμείωτος.

Οι δύο καταξιωμένες καλλιτέχνιδες, καθεμία εκ των οποίων έχει χαράξει τη δική της ξεχωριστή κι επιτυχημένη πορεία στην ελληνική μουσική, ένωσαν τις φωνές τους για πρώτη φορά, σε μια συνεργασία που ωθήθηκε από την κοινή δισκογραφική τους στέγη, την Panik Records και τον CEO της, Γιώργο Αρσενάκο, καθώς και τον παραγωγό και παρουσιαστή του show, Νίκο Κοκλώνη.

Μετά το show, η Δέσποινα Βανδή δημοσίευσε φωτογραφία τους στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα «Άννα σε ευχαριστώ!!! Ήταν υπέροχα…».

Απαντώντας, το μεσημέρι της Δευτέρας (28/1), η Άννα Βίσση σχολίασε: «Nιώσαμε το ίδιο πιστεύω. Δώσαμε τέλος σε κάτι ανύπαρκτο (από τη μεριά μας). Girls can do anything!!!!».

H τηλεθέαση της στιγμής του ντουέτου

H μοναδική on stage συνεργασία, που έκανε 40% τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό και πάνω από 38% στο σύνολο, τα υψηλότερα ποσοστά που σημείωσε η βραδιά, έγινε αμέσως top trend στο YouTube, trending topic στο ελληνικό και το παγκόσμιο Twitter και viral σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με χιλιάδες αποθεωτικά σχόλια, ενώ ο τριπλός live δίσκος της Άννας Βίσση «Hotel Ερμού live 2015-2018», που κυκλοφορεί από την Panik Gold, έγινε no1 στο iTunes chart.

