Η παραγωγή της ταινίας God of War προχωράει κανονικά και όπως επιβεβαιώνει η ιστοσελίδα The Hollywood Reporter, ο Gerard Butler θα υποδυθεί τον Kratos. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2021 και η ταινία έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2022. Ο Butler έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως οι Law Abiding Citizen, Gods Of Egypt και 300, όπου υποδύθηκε τον βασιλιά της Σπάρτης, Λεωνίδα. Το casting δεν έχει ολοκληρωθεί, όμως οι βασικοί ρόλοι σιγά, σιγά συμπληρώνονται.

Όπως έγινε γνωστό ο Aidan Gallagher (The Umbrella Academy) θα υποδυθεί τον Atreus, γιό του Kratos, ο Idris Elba τον Baldur, για τον ρόλο της Freya επιλέχθηκε η Melissa McCarthy και ο Fernando Simón θα εμφανιστεί ως Odin.

Λίγα λόγια για το God of War

Το God of War είναι σειρά παιχνιδιών δράσης-περιπέτειας βασισμένο στην μυθολογία. Δημιουργήθηκε από τον Ντέιβιντ Τζάφι στο Santa Monica Studio της Sony, η σειρά έκανε το ντεμπούτο της το 2005 στο PlayStation 2 (PS2) και έχει γίνει μια ναυαρχίδα μεταξύ των παιχνιδιών του PlayStation και αποτελείται από εννιά παιχνίδια σε διάφορες πλατφόρμες. Η ιστορία αφορά τον Κράτος, έναν Σπαρτιάτη πολεμιστή που με δόλιο τρόπο οδηγήθηκε από τον πρώην δάσκαλό του, τον Έλληνα Θεό του Πόλεμου Άρη στο να σκοτώσει τη γυναίκα και την κόρη του. Ο Κράτος (αγγλικά: Kratos‎ – εμπνευσμένος απο τον αρχαιοελληνικό μυθολογικό ήρωα Κράτος) επιδιώκει να απαλλαγεί από τους εφιάλτες υπηρετώντας τους άλλους θεούς του Ολύμπου, αλλά σύντομα βρίσκεται αντιμέτωπός τους λόγω των δόλιων σχεδίων τους. Χρόνια μετά την καταστροφή της αρχαίας Ελλάδας, ο Κράτος καταλήγει στην αρχαία Νορβηγία με ένα νεαρό τον Ατρέα. Οι δυό τους ταξιδεύουν σε πολλές χωρο-χρονικές διαστάσεις για να εκπληρώσουν μια υπόσχεση στην προσφάτως νεκρή μητέρα του νεαρού αγοριού, κάνοντας έτσι τους Νορβηγικούς Θεούς εχθρούς τους.

Η Santa Monica έχει παράγει όλες τις κύριες προσθήκες της σειράς, ενώ η Ready at Dawn και η Javaground/Sony Online Entertainment του Λος Άντζελες (SOE-LA) ανέπτυξαν τα τρία παράπλευρα παιχνίδια. Η Sony Interactive Entertainment (πρώην Sony Computer Entertainment) έχει δημοσιεύσει όλα τα παιχνίδια εκτός από την εκδοχή κινητού τηλεφώνου η οποία δημοσιεύθηκε από την Sony Pictures Digital . Η σειρά διαδραματίζεται σε δύο εποχές. Η πρώτη εποχή είναι τα πρώτα επτά παιχνίδια, τα οποία βασίζονται στην ελληνική μυθολογία με την εκδίκηση ως κεντρικό μοτίβο. Tα God of War (2005), God of War ΙΙ (2007) και God of War III (2010) αποτελούν την κύρια τριλογία του παιχνιδιού. Τα πρώτα δύο κυκλοφόρησαν στο PS2 και το τρίτο στο PlayStation 3 (PS3). Η τέταρτη προσθήκη της σειράς, το Ascension (2013), κυκλοφόρησε επίσης για το PS3 και είναι prequel όλων των άλλων παιχνιδιών. Τα τρία παράπλευρα παιχνίδια περιλαμβάνουν τα Chains of Olympus (2008) και το Ghost of Sparta (2010) για το PlayStation Portable (PSP) και το Betrayal (2007) για κινητά τηλέφωνα. Η δεύτερη εποχή, που βασίζεται στη νορβηγική μυθολογία, ξεκίνησε με την πέμπτη κύρια προσθήκη, που επίσης ονομάστηκε God of War (2018), η οποία κυκλοφόρησε για το PlayStation 4 (PS4). Μαζί με την τελευταία προσθήκη, η Sony κυκλοφόρησε μια σύντομη ιστορία ως prequel της, ονόματι Α Call from the Wilds (2018), ως παιχνίδι-κειμένου (text-based game) μέσω του Facebook Messenger.

